Мужчина убил двухмесячную дочь утюгом, а его жена никому об этом не сказала. Что ждет преступную пару

Убил, потому что не успокоилась

Расправа над младенцем в небольшом городке Октябрьске в феврале этого года потрясла всю страну. Тело девочки, которой еще не исполнилось и трех месяцев, нашли на мусорке. К гибели малышки оказались причастны ее родители. Теперь их отправляют под суд.

— Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух человек по этому уголовному делу. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве, оставлении в опасности и укрывательстве преступлений, — рассказывают в Генеральной прокуратуре РФ.

Следователи, разбиравшиеся в обстоятельствах трагедии, установили, что в ночь с 7 на 8 февраля 34-летний Владимир П., раздраженный плачем ребенка, несколько раз ударил свою дочь утюгом по голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761528" frameborder="0"></iframe> Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.

— Я ее баюкал, и она выпала у меня из рук. Взял ее, еще раза три-четыре прошел туда-сюда, она не успокаивалась. Я взял утюг и несильно ударил ее в темечко, — объяснял подозреваемый на следственном эксперименте.

Мать несчастной Наталья узнала от супруга, что он нанес девочке травмы, но оставила это без внимания. Она не обратилась ни к врачам, ни к полицейским. В итоге от полученных травм ребенок скончался. Погибшую на следующее утро спрятали в пакет, который Владимир выбросил на свалке недалеко от дома. О том, где лежит труп, силовикам сообщил родственник матери убитой.

Кто не доглядел за семьей?

Ответственность за случившееся предстоит нести не только родителям жертвы. Как уже сообщали журналисты «КП-Самара», 7 лет назад у горе-матери отобрали троих детей. Произошло это в то же самое время, когда в Октябрьске 18-летняя девушка, жившая по соседству с ней, зарезала двухлетнего сына.

Тело убитой нашли на свалкеФото: принтскрин видео.

Тогда специальная комиссия приехала выяснять на месте, что происходило в семье убийцы, и увидела полураздетых и чумазых дочерей и сына Натальи. Сразу стало понятно, что за ними никто не следит. Тем не менее 31-летней женщине и ее кавалеру, который любит выпить, оставили новорожденную.

— Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность», продолжается. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей, — добавляют в СУ СК по региону.

Что касается обвинений в адрес Натальи и Владимира, следователи отмечают — улик и доказательств собрано достаточно. В ближайшее время их дело начнут рассматривать в Самарском областном суде. Отметим, что отцу девочки теперь грозит до 20 лет лишения свободы, мать может обойтись более мягким наказанием.

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