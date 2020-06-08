Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 8 июня 2020 года: подтвердились 86 случаев
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 8 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 86 новых случаев заражения, большинство из них в Самаре и Тольятти. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 3200 человек. 1449 из них выздоровели, 29 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8985 человек с COVID-19. Из них в Москве заболел 2001 житель, в Московской области – 751. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 326 и 305 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 476658 человек, 230688 пациентов выздоровели (3957 за прошедший день), 5971 больной умер. За последний день от инфекции скончались 112 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Вечером наждачкой по ребрам, а на обед башмак с солью»: откровенный дневник журналиста с коронавирусом
Журналист КП-Самара подхватил новую заразу и совсем этому не рад. Правда, в официальной статистике его нет - теста на коронавирус он пока не смог добиться (подробности)
Коронавирус в Самаре, последние новости на 8 июня 2020 года: еще 53 пациента
Последние новости про коронавирус в Самаре на 8 июня 2020 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU