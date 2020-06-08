2020-06-08T12:44:17+03:00
Общество

В Самаре две трети «коронавирусных» коек заняты больными

Пока о 50% свободных коек говорить даже не приходится. А это один из главных показателей для снятия ограничений
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В минздраве Самарской области рассказали, что в регионе заняты больными 75% коек, переоборудованных под «коронавирусный» профиль. Всего в больницах находятся 2593 человека - у части подтверждена коронавирусная инфекция (таких людей 1689), у остальных COVID подозревают.

Для того, чтобы достичь показателя в 50% свободных коек, на прошлой неделе лечить больных начали в Кинельской центральной районной больнице, еще 550 коек появятся в Тольятти в больнице №5. В автограде уже в понедельник, 8 июня, число коек достигло 1302. В медицинские учреждения привлекают специалистов со всего региона для того, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. По данным минздрава, в инфекционные госпитали уже дополнительно привлекли 400 специалистов.

Напомним, что 8 июня власти региона должны определиться с дальнейшими мерами ограничений или послаблений. Пока что с предпосылками для снятия ограничений туго: коек недостаточно (именно свободных), заболеваемость растет. На 8 июня в регионе выявили 86 новых случаев заражения. Еще два человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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