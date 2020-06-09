Карта распространения коронавируса в Самарской области на 9 июня 2020 года: появились точные данные

В Самарской области уже 3200 человек в разное время заразились коронавирусом. Большая часть - в крупных городах, но и в муниципальных районах количество заболевших тоже растет. «КП-Самара» подготовила интерактивную карту распространения коронавируса в Самарской области. Последние данные на 9 июня предоставил Роспотребнадзор региона. Видимо, из-за того, что их актуализировали, они могут немного отличаться от тех цифр, что были раньше. (Возможно, больных перенесли в другие районы из-за несовпадения прописки и места проживания).

На 9 июня 2020 года больных коронавирусом нашли в 10 городах и 27 районах Самарской области. На каждые 100 тыс. жителей региона приходится чуть больше 100 зараженных COVID-19.

85% заболевших жителей региона живут в крупных городах - в Самаре, Сызрани и Тольятти. Эти территории эксперты отнесли к самым эпидемиологически опасным: здесь наибольшая «скученность» людей, есть общественный транспорт, где люди вынуждены находиться слишком близко друг к другу.

В Самаре COVID-19 подхватили 1305 человек, в Тольятти – 867 человек, в Сызрани – 380 человек. Причем в Тольятти и Сызрани уровень заболеваемости выше среднеобластного. В Сызрани на 100 тыс. жителей приходится 223,8 зараженных. Это самый высокий коэффициент заболеваемости. В Тольятти коэффициент заболеваемости 123, в Ставропольском районе - 137,82.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Это привело к тому, что в самых эпидемиологически опасных городах ужесточили запреты и теперь горожане даже не могут гулять в парках, скверах и на набережной.

Самые «чистые» на 9 июня районы - это Кошкинский и Хворостянский, здесь пока нашли лишь по 3 больных коронавирусом. А дольше всех держался Елховский район. Здесь первого зараженного нашли только 24 мая.

Из муниципальных районов наиболее зараженные - Ставропольский и Волжский, в них нашли 105 и 74 больных соответственно. Кстати, их уже почти месяц принимают местные отделения больниц. Как недавно отметил главврач из Тольятти Николай Ренц, все открытые в Ставропольском районе 130 коек были заполнены буквально за три дня.

Также в лидерах Кинельский район - 19 больных, Красноярский - 37 больных, Сызранский - 19 больных, Безенчукский - 20 больных. В последнем районе первого зараженного выявили еще в начале апреля, это была беременная женщина. Больше 10 зараженных нашли в десяти районах области.

Здесь вы можете посмотреть точную интерактивную карту по заболевшим коронавирусом в Самарской области.

9 июня стало известно о 46 новых заболевших коронавирусом в Самарской области. В лидерах областная столица.