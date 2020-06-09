Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 46 человек в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заболели новые пациенты, которых выявили за прошедшие сутки. Отметим, число заболевших достигло 3246 человек. Из них 1485 выздоровели, а еще 32 – скончались.
– 27 инфицированных в Самаре, пять – в Кинеле. Четверо в Волжском районе, двое – в Сызрани. По одному – в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском, Елховском, Красноярском, Кинельском и Кинель-Черкасском районах, – говорится в сообщении.
Трое жителей столицы губернии ранее контактировали с уже заболевшими коронавирусом. У 39 человек обнаружили инфекцию при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще четыре пациента были обнаружены при профилактике лиц, не имеющих клинических проявлений заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU