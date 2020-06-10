«Канализация разлилась морем»: как под Тольятти спасают целый поселок

ЖК «Солнечный» недалеко от Тольятти привлек к себе внимание этой весной. Еще бы: дома сдали несколько лет назад, а по стенам уже пошли трещины, канализация разливается озером рядом с новостройками, а крыши подвалов поддерживают деревянные палки – где это видано? Жители жаловались в разные инстанции, но особого толку не было. После публикации в «КП-Самара» дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. С тех пор прошло два месяца, рассказываем, что изменилось за это время.

Выделили деньги

Сегодня жилой комплекс «Солнечный» входит в границы села Подстепки Ставропольского района. Решение проблем с канализацией, отоплением, водоснабжением, обеспечением электричеством и прочими благами цивилизации легло на плечи районной администрации.

Как подсчитали чиновники, на устранение всех упущений застройщика потребуется более 37 млн рублей. Пока выделено лишь 682 тысячи – на эти деньги прошлой осенью отремонтировали два дома, где ситуация критическая: там починили текущие крыши и установили электрические котлы.

В масштабах целого жилого комплекса это, конечно, капля в море. В 29 жилых домах нет гидроизоляции, в 24-х вода стекает с крыш прямо по стенам. В одном доме трещины пошли прямо по несущим конструкциям, подвальная плита «просела». И это не считая проблем с канализацией, которая регулярно выходит на поверхность в виде вонючего озера под окнами жилых домов, и проблем с электричеством.

Плита перекрытия в подвале просела. Фото: предоставлено жителями ЖК "Солнечный"

- Сейчас идет разработка документации по планировке территории ЖК «Солнечный», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в администрации Ставропольского района. - Будут определены территории общего пользования (дороги, парковочные места, детские площадки), а также участки под инженерными коммуникациями для того, чтобы перевести их из частной в муниципальную собственность. Только после этого можно будет законно выделять деньги из муниципального бюджета на софинансирование работ по благоустройству.

Конфуз

Решается вопрос по организации бесперебойного снабжения электричеством жителей ЖК «Солнечный», а к проблеме с водоотведением стоков по инициативе главы района подключили МП «СтавропольРесурсСервис».

И вот тут произошла маленькая неожиданность. 27 мая в соцсетях появилось сообщение о том, что жителей ЖК практически спасли от технологической катастрофы: мол, раньше нехорошие люди сливали стоки в поле возле домов, но тут в дело вмешалась райадминистрация, и теперь жители могут спать спокойно.

В ответ люди скинули им фото и видео, как спецтехника сливает канализационные стоки в поле. Правда, в другом месте.

Решили похвалиться, а вышел конфуз. Фото: скриншот соцсетей

- 22 мая приехали ассенизаторы, откачали канализацию. Потом ее должны были вывезти на очистные сооружения и заплатить за очистку деньги. Вместо этого машины отъехали в поле за дом № 19 по улице Школьной и все содержимое цистерн вылили туда. Вот уж спасибо, удружили, - рассказали «Комсомолке» жители ЖК «Солнечный».

Справедливости ради стоит отметить, что на днях власти оповестили всех о том, что с 15 по 22 июня на Центральной насосной станции проведут модернизацию оборудования. Так что, возможно, одной проблемой в жилом комплексе станет меньше.

Уголовки не будет?

Но по чьей вине чиновникам сейчас приходится разгребать канализацию лопатой? Жильцы винят во всем застройщика: мол, если бы все построили, как было предусмотрено проектом, то жили бы они припеваючи.

В полиции уже допросили бывшего директора ООО «Базис С.А.» Андрея Сергеева, он заявил, что компания выступила заказчиком-застройщиком, а фактически здания возводили подрядчики – ООО «Спецгидромонтаж» и ООО «Кварц-строй».

Да, признал Сергеев, недостатки действительно есть. Под жилыми домами предполагалось строительство паркинга. Но потом законодательство несколько поменялось, и строить его стало слишком дорого, вот и сделали вместо паркинга «техническое подполье».

Из окна было видно, как канализацию сливают в поле. Фото: предоставлено жителями ЖК "Солнечный"

Отмостки вокруг жилых домов вроде бы делали, но грунт просел, увы. А что парковок, проездов и тротуаров нет – так это вообще не к нему вопрос: в проекте было предусмотрено твердое покрытие, но нигде не прописано, что должны были положить асфальт. Тем бетон есть – и этого довольно.

Интересно, что полиция так и не возбудила уголовное дело, несмотря на все жалобы жителей ЖК «Солнечный». 12 мая вынесен очередной отказ. Правда, силовики пояснили, что проверку могут возобновить по распоряжению прокуратуры после получения результатов проверки, которую проводили сотрудники Управления капитального строительства Самарской области.

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