"Помогаем им, чтобы они могли спасти нас": самарские медики получили отечественную защиту

СИЗы стали залогом выживания

В Самаре коронавирусом заболели больше четырехсот врачей за все время пандемии. Это в десятки раз меньше, чем в Италии, США, это намного меньше, чем в других городах России. Но за каждой такой историей - боль и страх семьи, близких людей, а еще - пациенты, которые остаются без такой нужной сейчас помощи и коллеги, вынужденные оставаться еще на одну смену, работать внеурочно. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего человечества и наша страна не оказалась исключением. Пока власти пытались предотвратить вспышку и глобальное распространение инфекции, пока люди, отказавшись от привычных удовольствий и развлечений, учились сидеть дома, правильно мыть руки, привыкали к обязательным маскам, на передовой борьбы оказались медики. Сложно уйти от военных сравнений, ведь врачей буквально ждала поголовная мобилизация. Целые отделения, целые больницы и клиники переоборудовали под инфекционные госпитали. Медикам давали выбор: уйти или пройти обучение и помогать коллегам - пульмонологам, реаниматологам. Уходили единицы.

- Нам еще повезло, что ситуация развивалась не столь стремительно, как во многих странах. Мы в нормальных условиях успевали приготовиться, проложить кислород и первое время могли на каждого пациента тратить много времени, разбираясь в тонкостях течения этой болезни, - вспоминает главврач больницы №5 Николай Ренц. Он рассказывал, что первого больного в медучреждение привезли аккуратно в его день рождения. Потом были новые пациенты. И самой главной задачей сразу же стала защита врачей. Защитные костюмы, маски, респираторы, очки - все это было больше чем требованием санитарных правил, это стало залогом выживания - и самих врачей и тех, кого они еще должны были спасти.

Новые СИЗы отечественного производства и стоят дешевле, чем китайскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отечественные костюмы были дешевле

Деньги из государственного бюджета выделили сразу, но начались закупки, поставки. В первые же дни на помощь пришли крупные предприятия. Владельцы 3D-принтеров начали бесплатно печатать для врачей вспомогательные материалы - крепления для защитных экранов, соединители для респираторов. А потом к спасению медиков присоединились волонтеры.

- Акция #МЫВМЕСТЕ объединила сразу несколько направлений волонтерской помощи. Это и поддержка людям на самоизоляции, в первую очередь - инвалидам, пожилым, и медикам, которые столкнулись с определенными трудностями. В первые дни мы оказывали продуктовую помощь, привозили продукты, чай, сладости врачам, которые оказывались на вынужденном карантине - первыми в Самаре с этим столкнулись медики больницы №4. А потом к нам начали поступать обращения из больниц, где говорили, что не хватает средств индивидуальной защиты. В общероссийском штабе приняли решение о закупке таких средств и часть из них досталась и Самарской области, - рассказывает студентка юрфака, координатор молодежки ОНФ в Самарской области Елизавета Прохорова. Девушка занимается волонтерством уже два года и сейчас ни минуты не сомневалась в своем решении присоединиться к проекту.

Первыми набор из средств защиты получили врачи из городской больницы №4. Все средства индивидуальной защиты были закуплены на пожертвования: и отдельных людей, и организаций. Деньги не были лишними, поэтому производителей и сами костюмы выбирали очень тщательно: смотрели на качество, на долговечность и на цену. Сначала протестировали китайские. Но очень скоро выяснилось, что средства индивидуальной защиты отечественных производителей не только стоят дешевле, но и лучше по качеству. Конечно, выбор сделали в их пользу.

- Мы анализировали рынок, смотрели на производителей. И мы очень рады, что в России оказалось так много производителей, которые стали делать средства индивидуальной защиты для медиков и делать это так хорошо. Огромный плюс - более низкая цена, а еще - возможность обратной связи. Например, к синим защитным костюмам добавили кармашек на пояс, куда можно положить блокнот или пульсокситометр, чтобы руки были свободные. Мы получаем отзывы от медиков - передаем производителям и они совершенствуют модели. Это хороший пример взаимодействия, - рассказала один из координаторов проекта #МЫВМЕСТЕ Юлия Зимова.

В таких костюмах работать достаточно удобноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Видно, что подумали о врачах"

Именно такие СИЗы и доставили в самарскую больницу - в основном, производства компании из Санкт-Петербурга. Врачи оценили.

- Я посмотрела все изделия: продуманный модельный ряд. Это полная экипировка для врача, медсестры, любого медработника. И видно, что подумали обо всех мелочах. Это и бахилы, которые стягиваются на шнурок, не нужно приматывать их скотчем, и многоразовые прочные костюмы, и специальные удлинители для респираторов, которые позволяют не использовать заушные петли, удобные очки. Необходимость в защитных средствах у нас очень велика, сотрудники работают по четыре часа в "красной зоне", затем отдыхают 4 часа и опять идут на смену. И каждый раз они должны полностью отправить свой костюм на дезинфекцию. Поэтому расход средств защиты очень велик. И эта помощь волонтеров оказалась просто неоценимой и точно спасет чью-то жизнь и здоровье, - поделилась своими впечатлениями главврач больницы Наталья Виктор.

Медики из самарской больницы стали первыми получателями помощи. Также комплекты достались врачам из тольяттинской больницы №5, которые вообще встали на борьбу с вирусом первыми в регионе.

- Это не первая помощь, конечно, мы регулярно помогаем общественным организациям, совместно собираем информацию в медучреждениях, чтобы понять, что еще нужно прямо сейчас. Ко дню медика собираемся передать средства защиты также клиникам СамГМУ. Все закупки делаем на деньги, которые переводят люди, целые организации. И я очень рада видеть интерес отечественных производителей к теме средств защиты. Это очень важно, что мы имеем возможность купить качественные, продуманные костюмы, со всеми завязками, усовершенствованиями, костюмы, которые долговечны, выполнены из хороших тканей. Мы продолжим собирать информацию о тех, кто нуждается в помощи и обязательно будем помогать врачам. Медики сегодня борются за наше здоровье и мы должны помочь им. Если болеть будут врачи, некому будет помочь каждому из нас. Поэтому сейчас мы обязательно должны быть все вместе, - поделилась своими эмоциями доцент кафедры сестринского дела координатор движения "Волонтеры-медики" Наталья Дудинцева.

Помочь проекту #мывместе, стать волонтером или сделать пожертвование можно на сайте мывместе2020.рф.

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