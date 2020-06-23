«Она выбрала карьеру, а не ребенка»: психолог об экс-помощнице депутата Астрахани, замуровавшей сына в бетон

Убийство 12-летнего Александра Парахнякова из Астрахани, чье тело нашли замурованным в бетон в доме его старшего брата Дениса, шокировало всех, кто о нем слышал. Главная подозреваемая — 56-летняя мать погибшего экс-помощница депутата Галина Морозова. Что сподвигло ее на такую жестокую расправу, можно ли было предотвратить трагедию, и играет ли роль тот факт, что Саша — поздний ребенок, журналисты «КП-Самара» узнали у профессионального медицинского психолога Анны Косовой.

Дело не в возрасте

— Громкое дело, катастрофическое, преступного характера. Имеет ли значение возраст? То, что мать родила его в 44 года и то, что ребенку 12 лет — не относится к тому, насколько преступно вела себя мать и чем обусловлено ее поведение, — рассказывает Анна. — Ее поведение обусловлено психопатической структурой личности, скорее всего, возбудимого типа. Это люди амбициозные, нетерпимые, склонные к беспричинному колебанию настроения. У них могут быть яркие аффекты, они с повышенной конфликтностью и очень часто за счет своей амбициозности хотят выйти на первые позиции. Значение имеет ее структура личности, а не возраст. Сейчас и поздно рожденные дети растут здоровыми. Важно окружение, важна обстановка. У женщины уже есть дети, это же не повлияло на ситуацию. Именно ее внутренний конфликт, стремление к власти и стремление сокрыть содеянное — говорят от том, что это психопатическая структура личности.

Ее активная политическая жизнь имеет отношение к случившемуся?

— Наше общество делится на лидеров и конформистов. Лидер всегда будет лидером. Это не значит, что лидер — психопат. Есть вариант нормы, есть здоровый человек с лидерскими качествами, который может проявлять себя в политике, быть депутатом. Есть вариант между нормой и патологией — акцентуация, когда усилены черты характера. Этот человек тоже может быть возбудимым — во время публичных выступлений, подчеркивать свою значимость, но дальше вербалики, как правило, дело не идет. А есть вариант психопатии — это так называемое «уродство» характера, врожденная черта, которая всегда проявляется деструкцией. Этот человек выходит из любого взаимодействия конфликтом, рукоприкладством, «съехавшим» поведением. Не контролирует себя. Интересно разобраться, что у этой женщины — психопатия или акцентуация.

Можно ли было предотвратить трагедию?

— Судя по регалиям, у Галины успешная политическая карьера. Она просто выбрала этот факт, что карьера важнее. Что благополучие ее построенного мира, профессионального статуса, важнее, чем личная трагедия, сделанная своими руками. Можно ли было предотвратить трагедию? Если бы она окружила себя людьми, которые проявляют к ней заботу, внимание, которые разделяют ее интересы... Социальных психопатов нужно компенсировать за счет окружения. Она, видимо, всегда была в позиции доминирующей и сильно переборщила в этом в преступном ключе. То, что она после пропажи ребенка участвовала в общественной жизни, это естественно. Делала на автомате. Другой момент, что она передергивала факты, выставляла все в своем ключе и списывала ответственность за происходящее на капиталистический строй, социальные особенности — это уже вопрос патологии.

Может ли такое сделать здоровой человек?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/786043" frameborder="0"></iframe> В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать.

— В ходе расследования должна быть проведена экспертиза — психологическая, патопсихологическая и психиатрическая. Есть такой момент, что общественная жизнь, жизнь на виду, причастность к власти, накладывают сильный отпечаток на психологию избранника народа. Но данное поведение носит патологический характер. Женщину нужно судить и выносить решение в связи с результатом качественной, психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Анна добавила, что, как эксперт, она ввела бы регулярную психологическую экспертизу всем представителям власти и общественным деятелям, влияющим на судьбы людей. Это такой же ответственный труд, как водитель или пилот, среди которых тестирования проводятся.

Напомним, что паренек пропал 4 марта. Родители заявили полицейским, что он не вернулся домой из школы. Сотни людей искали ребенка, который несмотря на юный возраст имел много спортивных заслуг, играл на фортепьяно, учился в кадетской школе. Галина не забывала про активную 19 июня труп мальчика в ходе обыска обнаружили влитым в бетон в доме старшего брата — бизнесмена Дениса Парахнякова. Сразу после этого силовики задержали Морозову.

Женщину арестовали на 2 месяца. Она призналась в содеянном и заявила, что убила сына гантелей. Как следует из ее показаний, Саша поздно приехал, вел себя не очень адекватно, и между ними произошла ссора, в ходе которой в ход пошел спортивный инвентарь.

Сейчас расследование продолжается. Задача следствия — установить, имел ли кто-то еще из близких жертвы отношение к преступлению и какое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гадалка еще в марте описала судьбу замурованного в бетон 12-летнего сына экс-депутата из Астрахани

Сомнения в том, что Галина Морозова скрывает правду и действительно ищет своего ребенка, высказывал и местный журналист Глеб Иванов (подробности)

Экс-депутат из Астрахани рассказала, где спрятала орудие, которым убила сына

О преступлении не знали многие члены семьи (подробности)

Сестра 12-летнего мальчика из Астрахани, которого забетонировала его мать экс-депутат: «Я всегда считала, что у меня самая замечательная мама»

Ребенка не могли найти с марта этого года, а оказалось, что его тело замуровано в бетон (подробности)