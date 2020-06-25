В Суперлиге теперь будет самарское дерби: на набережной представили новый пляжный футбольный клуб

На набережной Волги прошла презентация нового пляжного футбольного клуба «Динамо-Самара». Команда напрямую относится к одноименному мини-футбольному клубу: у них один бренд и президент - предприниматель Игорь Карпов. ПФК «Динамо-Самара» - частный клуб, который содержит владелец, параллельно команда ищет спонсоров.

Идея создать еще один пляжный футбольный клуб в Самаре появилась в марте этого года, но коронавирус спутал все планы.

- Решение приняли еще в марте, но в планы вмешалась пандемия. В Суперлиге появилось одно свободное место, обсудили с президентом клуба вариант создать в Самаре команду и он эту идею поддержал. Решение приняли быстро. Тренируемся мы с 8 июня, когда спортивным командам, представляющим регион, разрешили заниматься, - рассказал директор пляжного клуба «Динамо-Самара» Милан Колосков.

Сейчас в «Динамо» только местные парни, но в ближайшее время приедут футболисты из других регионов, у которых есть опыт выступления в Суперлиге. Фото: ПФК «Динамо-Самара».

Играть будут в основном местные парни, но могут приехать и легионеры

Сейчас в команде только самарские игроки. Большинство – футболисты еще одного самарского пляжного клуба - «Спутник». Они регулярно играли на Кубке страны и давно хотели заявиться в Суперлигу. Желание «Спутника» совпало с возможностями «Динамо».

Однако в клубе не исключают возможность появления более опытных футболистов и даже легионеров.

- В команде сейчас большая часть – самарские футболисты. Возможно, приедут игроки из других регионов, более опытные, чем собраны у нас сейчас, - рассказал главный тренер ПФК «Динамо-Самара» Владислав Ракитин.

- Мы, конечно же, планируем усилиться игроками, выступавшими в Суперлиге, - отметил Милан Колосков. - В данный момент остается открытым вопрос по приглашению легионеров в связи с закрытыми границами. Планировали приглашение нескольких бразильских игроков, но вопрос, повторюсь, открытый. Сейчас тренируемся мы только местными игроками, они все в обойме, шанс есть у всех. Кто будет играть - покажет время. Кто будет сильнее, тот и будет на поле.

Команда тренируется прямо на набережной, предварительно почистив песок. Фото: ПФК «Динамо-Самара».

Однако и сейчас в команде есть футболисты, за спинами у которых хороший опыт в пляжке. Например, с самарским «Динамо» тренируются Евгений Леонов, Денис Мануйлов, Сергей Мойсеенок, ранее игравший за столичный ЦСКА, и экс-игрок «армейцев», «Строгино» и «Крыльев Советов» Игорь Житецкий.

- Это вызов для всех нас, - признался последний во время открытой тренировки. - Есть большое желание проявить себя и достойно выступить в Суперлиге. Как отношусь к дерби с «Крыльями»? Спокойно. Наоборот, я очень рад, что в Суперлиге будет две самарские команды и, соответственно, больше самарских ребят на таком уровне. Пусть победит сильнейший.

«Крылья» нам не враги»

Кстати о дерби. Теперь Суперлига увидит противостояние двух самарских команд – темной лошадки «Динамо» и действующего бронзового призера чемпионата России «Крыльев Советов». Однако в стане «динамовцев» своих соседей принципиальными соперниками не считают.

- С «Крыльями» у нас хорошие отношения и мы будем рады, если самарские болельщики будут горячо поддерживать обе команды, болеть за свой город, - отметил Милан Колосков.

На набережной пока нельзя ставить привычные ворота, поэтому футболисты бьют по нарисованным. Фото: ПФК «Динамо-Самара».

Тренируется «Динамо» на набережной. С этим связаны некоторые трудности. В частности, пока власти не разрешили команде поставить ворота. Футболисты выкрутились – они нарисовали рамку прямо на стене.

- Тренировки проходят от четырех до шести раз в неделю, - рассказывает наставник новой самарской команды Владислав Ракитин. - Мы не нарушаем режим, ведем себя аккуратно. На тренировках наращиваем физическую форму и подтягиваем технические моменты. Не сказать, что пляж совсем не готов для тренировок: ребята с лопатами его уже перепахивали. Одни ворота мы нарисовали. Пока без вторых, потому что обычные ворота пока не разрешают ставить. Разумеется, есть определенные сложности. Конечно лучше, когда футболист видит привычные ему ворота, а не нарисованные на стене.

«Динамо» и «Крылья» сыграют еще до старта сезона

Чемпионат страны по пляжному футболу должен был уже вовсю идти, однако из-за коронавируса старт сезона перенесли. Пока точно не известно, когда начнется чемпионат. Предварительно – 15 июля. В Самаре организаторы матчи не запланировали (первые два этапа пройдут в Москве, а третий в Саратове), однако, учитывая, что в Самаре теперь две команды, все еще может измениться.

К целям на сезон руководство и тренер подходят пока осторожно.

- Цель на Суперлигу – в каждом матче проявлять свои лучшие качества и не уступать. Первая цель – психологическая подготовка. Понятно, что не всё всегда будет здорово складываться, но главное – не терять себя, биться до конца. Будем стараться, чтобы у нас все было как можно лучше. Задачи занять конкретное место нам пока не ставили, но мы будем стараться подняться выше, - заявил Владислав Ракитин.

Во время подготовки к своему дебютному сезону в Суперлиге «Динамо-Самара» планирует провести несколько товарищеских матчей с «Крыльями Советов». Они пройдут на набережной Волги. С датами клубы пока не определились.

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