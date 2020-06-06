В Самарской области, мать, морившая дочь голодом, устроилась работать в детский садик

Скандалы вокруг семьи Надежды М. в Самарской области не утихают уже несколько лет. Четыре года назад женщина родила двойняшек, девочку почему-то сразу не возлюбила. Позже следователи выяснят: малышку регулярно били, не давали ей еды, не ухаживали за ней. Девочка Ангелина в итоге попала в больницу со множеством синяков, выбитыми передники зубками, плюс в крайне истощенном состоянии. Детей после этого забрали в детдом, мать отдали под суд. А на одном из заседаний она заявила что-то вроде: я ни в чем не виновата, отдайте моих детей обратно, тем более, что я и работу хорошую нашла – в детском садике.

Всех обманывала?

- Мы, конечно, были в шоке, - поделились своими чувствами волонтеры, которые когда-то и привлекли внимание всех вокруг к проблемам семьи. – Кто же ей детей доверил?

Чтобы узнать, кто и почему, активисты решили пообщаться с руководством детского сада, где на тот момент работала Надежда М. Выяснилось, что о судах там никто и не знал. При трудоустройстве у женщины, конечно, попросили справку о судимостях, но сведений о том, что у правосудия к ней есть какие-то претензии, там не отображалось. Просто потому что приговор не вступил в законную силу – а до этого еще несколько месяцев биография горе-матери будет чиста. Да и взяли ее на кухню - но ведь в детское учреждение.

Подсудимая (на фото запечатлена стоя) и уверяла, что готова снова взять на себя ответственность за своих детей

- В детском саду она рассказывала, что у нее нормальная семья: муж и двое детей. А когда в суд нужна была характеристика с места работы, начальству она сказала, что это надо не ей, а мужу, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Марина Ф.

Заведующая оказалась справедливой женщиной: она позвала Надежду и попросила ее рассказать свою версию событий. Но та… отказалась.

- Она сразу написала заявление об увольнении по собственному желанию, - говорят волонтеры.

Гуманный суд

Между тем Ставропольский районный суд 29 мая огласил приговор Надежде М. Напомним, его рассматривали несколько месяцев, все это время Надежда пыталась всех заверить, что детей любит, никогда бы их не обидела: малышка Ангелина, по ее словам, была худенькой из-за проблем с пищеварением, а синяки появились от того, что она была довольно неуклюжей и часто падала.

Суд, однако, признал женщину виновной по всем статьям, однако за истязание малышки, умышленное причинения ей средней тяжести вреда здоровью, плюс за неисполнение обязанностей по воспитанию детей Надежду М. приговорили к трем с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года.

Сейчас девочка и ее братик находятся в детском доме. Фото: предоставлено волонтерами

- Гособвинение будет обжаловать приговор, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в областной прокуратуре. – Ранее подсудимой мы просили назначить 6 лет колонии.

Параллельно в Самарской области идет процесс, который определит, где будут жить двойняшки, которых забрали у Надежды М. Когда в суде зачитывали список диагнозов, с которыми девочке теперь придется жить, не по себе стало даже судье. Пока же судьба малышей остается неопределенной.

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