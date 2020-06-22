"Он ее бил, а мама смеялась": знакомые рассказали правду о семье, где убили 2-летнюю девочку

Не менее 20 ударов по голове, 16 – по грудной клетке и животу, еще 18 – по рукам и ногам: пьяный отчим, по версии следствия, несколько часов жестоко избивал двухлетнюю девочку. Ксюша умирала в страшных мучениях сутки, ее маленькую головку буквально распирало изнутри от внутренних травм, гематом и кровоизлияния. Сегодня на суде выяснилось: о проблемах в семье знали многие, но считали, что это не их дело. В результате малышка погибла

Побои скрывали за маской

Зинаида Дубровина и Антон Проскурин познакомились в 2017 году в гостях у общих знакомых – Романа (он работал вместе с Прокуриным) и его будущей женой Людмилой (она дружила с Зинаидой).

- Люда мне рассказывала, что тогда Зине было негде жить, поэтому она сдала дочь в дом малютки. Потом они с Антоном съехались, поженились, и девочку забрали к себе, - рассказывал сегодня в суде свидетель Роман Б. – Мы бывали у них в гостях, и видели, как они орут на девочку. Она льнула к Люде, а ее постоянно одергивали, лупили, кричали на нее. Моя жена не выдержала как-то и высказала, что так обращаться с ребенком нельзя. В ответ Антон ее ударил, после чего Люда к ним ходить перестала.

Антон Проскурин сегодня полностью признал свою вину в судеФото: Соцсети

По словам Романа, в январе 2019 года жена показала ему фото со странички Зинаиды: там у Ксюши лицо было разрисовано красками, чтобы скрыть синяки под глазами. Родители заверяли всех, что она упала с горки лицом вниз, но Люба этому не верила.

В отличие от своей супруги, Роман продолжал общаться и ходить к гости к Проскурину, они распивали спиртное. Девочка, видимо, мешала семейным «загулам», за что ей регулярно «попадало»: иногда это просто были крики, часто нецензурная брань, а порой и рукоприкладство.

- Однажды он ее пнул ногой в грудь или живот так, что она не удержалась на ногах и упала, Зина только рассмеялась. Мне стало не по себе, я ему сделал замечание, он ответил, что ребенок – непослушный, и его надо воспитывать, - вспоминал Роман Б.

Тут даже прокурор с судьей не выдержали: на ваших глазах взрослый мужчина избивает ребенка, почему же вы ничего не сделали и не сообщили в полицию?

- Я думал, что это их семейные дела, - пожал плечами мужчина. Неделю назад он сам стал отцом.

Судьбу Антона Проскурина решает Самарский областной судФото: Александра БУДАЕВА

Сломал руку одним движением

- Систематические избиения, физическое и психическое насилие длились месяцами, поводы обычно были малозначительны, ребенка били по голове, по телу, по ягодицам, - огласил сегодня выводы следствия прокурор Александр Канаев. – А в мае 2019 года, когда Проскурин вместе с ребенком переходил дорогу, девочка споткнулась, стала падать, и он ее с силой дернул за руку.

Впоследствии выяснится – у Ксюши был закрытый перелом. Но, как ранее рассказывали корреспондентам «КП-Самара» знакомые семьи, ни мать, ни отчим в больницу решили не обращаться – девочке перебинтовали руку и на этом успокоились, хотя ручка опухла и посинела.

Проблемы в семье могли бы заметить в детском саду – но девочка туда проходила всего 9 дней, после чего «заболела».

Родной отец малышки участия в ее воспитании не принимал вообще. Между тем, он признан потерпевшим по этому делу.

Волонтеры поставили памятник на могиле малышки. Фото: предоставлено волонтерами

- Когда Ксюше было месяца 3, я уехал в командировку, а Зина в это время нашла себе другого. Мы и развелись, я забрал себе сына, она – дочь, после этого я их не видел и не слышал, она жизнью сына тоже не интересовалась, - честно объяснил ситуацию суду Николай Дубровин.

Мужчина говорит, что единственный раз, когда он позвонил «бывшей», закончился ссорой. После этого он больше не пытался с ней поговорить. За судьбой Ксюши больше следила его мать – Татьяна Николаевна, по его словам, просила органы опеки обратить внимание на пьянство матери, но спасти малышку ей не удалось.

Допрос свидетелей только начался, впереди еще множество свидетельских показаний, в том числе планируется допрос матери погибшей малышки – Зинаиды Дубровиной. Она тоже сейчас под следствием, ей вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание собственной дочери.

Антона Проскурина, попомним, судят за истязание малышки, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Свою вину сегодня он признал, но подробнее свою версию событий мужчина расскажет позже. Если суд признает его вину доказанной, то мужчина может оказаться за решеткой до конца своих дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/786348" frameborder="0"></iframe> В Самаре за убийство двухлетней девочки начали судить Антона Проскурина.Александра БУДАЕВА

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