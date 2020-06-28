Появилось видео подготовки сцен на воде для "Рока на Волге" в Самаре

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:29:02+03:00

Сейчас все уже готово, и музыканты вовсю готовятся к вечернему концерту [фото, видео]

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В Самаре закончили монтаж для вечернего концерта. Его назвали "Рок на Волге", потому что он в буквальном смысле пройдет на воде.

Для этого две баржи скрепили между собой при помощи жесткой сцепки, при помощи портового крана на них погрузили все необходимое оборудование. А чтобы ветер меньше раскачивал суда, пришлось их еще и утяжелить.

Концерт начнется сегодня в 8 часов вечера, на Волге выступят группы "Би-2" и "Сплин", увидеть их можно будет совершенно бесплатно, причем не выходя из дома - для этого достаточно зайти на сайт "Рока на Волге" либо в соцсети.

Более того, музыканты тоже будут видеть своих зрителей - для этого напротив сцены установили еще один экран, на него будут транслировать через интернет тех счастливчиков, которые выиграли в конкурсе и смогут приветствовать музыкантов через приложение Zoom.

Чтобы ничто не помешало взаимному общению известных групп и обычных жителей страны, самарские водолазы заранее расчистили дно Волги и проложили прямо по дну интернет-кабели.

Сегодня с утра музыканты уже начали настраивать свое оборудование, саундчек продлится не менее 8 часов: 4 часа будет репетировать одна группа, еще 4 часа - другая.

Сцена, расположенная на баржах, стоит в 200 метрах от берега, все надеются, что погода будет отличная и ничто не испортит "Рока на Волге".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787508" frameborder="0"></iframe> В Самаре смонтировали сцену для «Рока на Волге».Ксения ТИМОФЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU