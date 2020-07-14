Загадка дела водочного короля: на исполнителей началась охота?

Сергей Козавев (слева) и Сергей Догадин вины так и не признали, но следствие, видимо, считает, что они знают имя заказчика убийства Фото: Архив КП

Официально расследование заказного убийства самарского бизнесмена Олега Дергилева приостановлено. В 2016 году четыре исполнителя получили реальные сроки. Но в деле осталось немало загадок. Что стало мотивом убийства? Кто нанял киллеров? И куда сбежал последний из подозреваемых? Ответы на эти вопросы не были озвучены до сих пор. Но в последнее время странностей становится все больше и «концентрируются» они теперь вокруг тех, кого суд признал исполнителями убийства.

Ваш заказ принят

Как ранее рассказывали следователи, некто, чье имя официально так и не назвали, около 10 лет назад решил устранить Олега Дергилева. Последний на тот момент владел сетью алкогольных супермаркетов «Горилка», бизнес год от года расширялся, а бизнесмен задумал еще и строить пивзавод, нанять заграничных специалистов и варить пиво по европейским стандартам.

Не ликвидацию успешного самарского бизнесмена этот некто готов был заплатить 200 тысяч долларов. По версии следствия, за эту сумму выполнить заказ взялся лидер ОПГ Сергей Козаев в августе 2013 года, подключил к делу своего знакомого Сергея Догадина, а после – еще трех человек: Максима Колесникова, Вячеслава Калистратова и Сергея Минченко. Они закупили оружие, маски с прорезями для глаз, нашли неприметную машину и 10 октября 2013 года застрелили Олега Дергилева, когда он ехал на работу.

Первым подозреваемым стал выживший водитель Дергилева Андрей Читалов, но позже с него сняли все обвинения. К тому времени Сергей Минченко уже исчез в неизвестном направлении и силовикам «достались» лишь четверо предполагаемых исполнителей.

Никто из них свою вину не признал: Сергей Козаев заявил, что никакой он не лидер ОПГ и к убийству не причастен, Вячеслав Калистратов доказывал, что 10 октября был на поминках собственного отца, причем вместе с Козаевым, а Максим Колесников – на работе. Сергей Догадин на следствии сначала признал вину и сообщил, что из пистолета стрелял именно Козаев, но потом сослался на пытки, которые к нему применяли во время следствия, и отказался ото всего ранее сказанного.

Бизнесмен Олег Дергилев был убит по пути на работу Фото: Кадры оперативной съемки

В регионе пришлось дважды собирать суд присяжных: поговаривают, что первая «сборка» склонялась к оправдательному вердикту. Так это или нет, уже не узнать, тем более, что официальная причина роспуска коллегии – это ранее судимый родственник, который «вдруг» обнаружился у одной из дам, вершивших правосудие. Вторая коллегия присяжных в 2016 году всех признала виновными, после чего Козаева, Догадина, Калистратова и Колесникова приговорили к суровому наказанию: от 16 до 23 лет колонии строгого режима. «Максималку» получил Сергей Козаев.

Смертный приговор?

С тех пор прошло почти 4 года, осужденные пытались обжаловать приговор в Верховном суде, потом обратились в Европейский суд. Расследование убийства Олега Дергилева тем временем с мертвой точки не сдвинулось.

- Расследование приостановлено, но по поручению следствия продолжаются оперативно- розыскные мероприятия, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. – В частности, было установлено, что последний из подозреваемых находится на территории Украины, уголовное преследование в отношении него прекращено. Другая информация в интересах следствия не раскрывается.

Следователи не комментируют, кто и зачем мог «навещать» Козаева и Догадина в колониях, но их родственники говорят: приходили люди в погонах и снова спрашивали, кто заплатил за убийство Олега Дергилева. Сложно достоверно сказать, как сложились эти беседы, но Козаев и Догадин в итоге уехали в места весьма отдаленные.

Сергей Козааев оказался в ИК-3 во Владимирской области и вскоре родственники получили известия о его смерти, телеграмма пришла 7 апреля.

По словам тех, кто забирал тело, оно выглядело так, будто Козаева перед смертью жестоко избивали. В справке, которую выдали родственникам на руки, было написано, что причина смерти не известна. Однако уголовного дела по этому поводу возбуждать не стали.

Подсудимые не признали вину, но все получили реальные сроки Фото: Архив КП

Вскоре после Козаева из Самарской области увезли и Сергея Догадина. Больше всего на свете он почему-то боялся попасть в Карелию, считал для себя это смертным приговором. В апреле он послал своим близким весточку, что находится в Нижнем Новгороде, но эта точка оказалась лишь остановкой. Конечным пунктом назначения стала все-таки ИК-9 в Карелии.

- Поговорить с ним ни разу не удалось, получила от него два письма, но вот что странно: слова как будто его, а почерк - не похож, - рассказала «КП-Самара» супруга Догадина Тамана. - И от адвоката своего он якобы отказался, не понимаю, что происходит и от этого, если честно, не по себе.

В Самарской области пока остаются Вячеслав Калистратов и Максим Колесников. По данным источников «КП-Самара», к ним по поводу убийства Олега Дергилева пока никто не приходил. Стоит ли их родственникам опасаться за здоровье «последней двойки» из дела Дергилева, пока не ясно. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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