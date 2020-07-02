«Он снова победил смерть, это невероятно!»: охранник из Сызрани спас из горящей квартиры женщину и ребенка

Чудеса случаются и случай, произошедший в Сызрани накануне — лишнее тому подтверждение. Местный охранник Иван Данилов, ранее отговоривший от гибели девушку, решившую покончить с собой, а также поймавший мальчика, падавшего в колодец, снова спас людей.

Все началось с возгорания, которое днем 1 июля началось в квартире на втором этаже дома № 1 по улице Сергея Лазо. Пламя быстро распространялось и вскоре полыхало уже во всю. По словам очевидцев, Иван в этот момент проходил мимо. К слову, многие его знают в лицо — человек в городе благодаря своим добрым делам хорошо известен.

— Он, увидев, что происходит неладное, забежал в дом, прямо в ту квартиру, где горело. Там, мы потом узнали, находились женщина и ребенок. Она хотела потушить огонь в комнате сама и таскала воду из ванной, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Андрей Семенов (личные данные изменены).

Тем временем, помещение стало заполняться дымом, появлялось пламя. Данилов понимал, что нельзя терять ни секунды, схватил хозяйку, не желавшую покидать дом, и малыша, и вывел их на улицу.

Пожар получился серьезным ФОТО: КТВ-Луч

Вскоре на место событий прибыли сотрудники МЧС. Для ликвидации огня были задействованы 28 спасателей и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар устранили примерно в течение 25 минут. Еще три человека, в том числе двоих детей, эвакуировали с верхних этажей дома.

Иван сразу после приезда подмоги спокойно ушел дальше. Он не считаем себя героем и эту ситуацию никак не комментирует. Земляки Данилова в свою очередь, наоборот, восхищены.

— Он снова победил смерть, это невероятно! — делится Семенов. — Каким-то волшебным образом Иван всегда оказывается в нужное время в нужном месте и делает все правильно.

Напомним, что несколько лет назад мужчину даже награждали общественной премией «Благородство» — ее вручают тем, кто помогает попавшим в беду. Ивана тогда наградили за спасения мальчика, едва не провалившегося в колодец. А спустя год Данилов проявил смекалку и убедил отчаявшуюся даму не прыгать с моста.

Что касается пожара, произошедшего накануне, то благодаря специалистам и неравнодушным людям, никто не пострадал. Причину и ущерб от ЧП сейчас устанавливаются.

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