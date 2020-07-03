Коронавирус в Самарской области, последние новости на 3 июля 2020 года: ждем первый теплоход с туристами

В Самаре оживает туризм. В город приезжает первый теплоход с туристами, их ждет экскурсионная программа. Неужели свобода? Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 3 июля, делимся цифрами и статистикой.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 3 июля

В регионе прибавилось еще 73 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Треть - в областной столице. Новых случаев смертей нет, больше половины выздоровело, в больницах более чем достаточно коек.

470 человек остаются по наблюдением.

Статистика на 3 июля

Как живет Самарская область в коронавирусные времена

В регионе отменен режим повышенной готовности. Самоизоляции тоже нет, гостям региона ничего не грозит.

В областной столице уже проводили Парад Победы, фейерверк. А 3 июля в Самару пришвартуется первый в этом сезоне теплоход. "Александр Невский" привезет гостей и Волгограда. Как раз в этот день начинает действовать разрешение на экскурсии на открытом воздухе, вот на них и отправятся туристы. Тем более 2 июля Самара получила статус города трудовой доблести, есть о чем рассказать гостям. Правда, на праздничный фейерверк они опоздали, он прозвучал вечером 2 июля.

Из Самары теплоходы тоже отправляются в путь. "Спутник - Гермес" уже загрузил и отпустил Хирурга Разумовского, на очереди и другие рейсы. Волга оживает. В ближайшие выходные запланированы и речные прогулки - до Ширяево и Виннновки, со всеми предосторожностями.

Со 2 июля начнется бронирование путевок в летние лагеря. Губернатор Дмитрий Азаров проверил, как они готовы к приему детей и остался доволен. Открыться лагеря могут уже после 15 июля, но только в том случае, если все будет идти благополучно.

В городе работают рестораны. Особо опасливые горожане с ужасом ждут вакханалии в барах и кафе на выходных. Признак новой жизни: очереди в рестораны на набережной. Бороться можно только предварительно бронируя места. А еще 3 июля в Симферополь прибудут те, кто уехал из Самары на первом поезде до Крыма 1 июля. И это тоже историческое событие.

Важно знать

Число больных в Самарской области - 4973 (+73)

Выздоровели: 2834

Смертей: 56

Масочный режим действует

Гостиницы работают

Изоляции для приезжих нет

Работают экскурсии на открытом воздухе

Музеи пока закрыты.

Рестораны и ТЦ работают