2020-07-05T14:20:46+03:00
Спорт

«Оренбург» сыграет с «Рубином» основным, но усеченным составом

В Казань отправились только те игроки, у которых отрицательные тесты на коронавирус
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В «Оренбурге» не раскрывают, кто из футболистов отправился на матч в Казань. Фото: ФК «Оренбург».В «Оренбурге» не раскрывают, кто из футболистов отправился на матч в Казань. Фото: ФК «Оренбург».
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Матч 26 тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Оренбургом» все-таки состоится и пройдет он согласно расписанию – сегодня, 5 июля. «Оренбург» получил разрешение Роспотребнадзора на выезд в Казань и прибудет в столицу Татарстана прямо перед игрой.

- Благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру, - рассказали в пресс-службе «Оренбурга».

10 человек остались дома

Ранее у футболистов и сотрудников клуба обнаружили коронавирус. Сообщалось, что тесты показали наличие COVID-19 в организме 10 игроков «Оренбурга» и нескольких сотрудников. Из-за этого клуб оказался на карантине и не смог провести два матча РПЛ – с «Краснодаром» и «Уралом». В обоих «Оренбургу» засчитали технические поражения за неявку.

При этом клуб мог сыграть молодежным составом, но в «Оренбурге» эту идею отвергли. Там посчитали, что такой шаг ударит по имиджу клуба и всего российского чемпионата.

В Казань в воскресенье отправились все здоровые футболисты. Те игроки, у которых нашли коронавирус, остались дома. Таких 10 человек. Таким образом, в заявке «Оренбурга» на матч будет около 16-17 футболистов. Кто именно – в клубе не рассказывают.

Кроме того, в «Оренбурге» сократили до минимума количество сотрудников клуба, которые также отправились в Казань. Это сделали, чтобы минимизировать риски.

«Оренбург» хотел перенести игру

Напомним, коронавирус у футболистов и сотрудников «Оренбурга» обнаружили после матча с «Локомотивом». Это была первая игра после паузы в чемпионате. До этого все тесты на COVID-19 у «Оренбурга» были отрицательными.

В «Локомотиве» после этой игры вирус ни у кого не нашли.

После двух технических поражений «Оренбург» пробовал перенести встречу с «Рубином» на 19 июля. Однако, как утверждают в клубе, ответа от казанцев они так и не получили. «Рубин» же продолжал готовиться к предстоящей встрече и продавал на матч билеты.

О том, что игра состоится, объявили только за несколько часов до стартового свиста.

Прямую трансляцию встречи «Рубина» и «Оренбурга» можно посмотреть на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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