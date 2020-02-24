Выжить в Самарской области: в Новокуйбышевске стая собак загнала детей на крышу качелей

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:19:25+03:00

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Новое ЧП с собаками в Самарской области. Не успели утихнуть страсти, связанные со стаями хвостатых террористов, которые нападают на жителей Тольятти, как в соцсетях появилось видео под названием «Выжить в Самарской области тот еще квест».

Судя по всему, запись велась из окна жилого дома, которое выходит на детскую площадку. На ролике видно, что на крыше качели, расположенной там, сидят двое мальчишек, опасливо поджав ноги. Вокруг бегает 7 или 8 собак, псы громко лают и пытаются дотянуться до школьников.

- Стая бродячих собак напала на мальчиков в Новокуйбышевске, - так описывает автор видео события, которые предшествовали началу записи. - Дети спаслись - прыгнули на крышу качели и дождались там взрослых. Тем временем губернатор запретил отстрел собак. Службы отлова в городе нет. Гражданам рекомендуют передвигаться по городу с газовым баллончиком и травматическим оружием.

Нужно сказать, что видео с каждым часом набирает просмотры, но комментарии не единодушны: многие задаются вопросом - не раздразнили ли мальчишки собак намеренно? Другие пользователи вновь и вновь поднимают вопрос о том, почему голодные собаки оказываются на улицах города, а власти ничего не предпринимают: не стерилизуют, не отправляют их в приюты, не заботятся о контроле за владельцами животных, которые позволяют себе просто выбрасывать ненужных питомцев на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762617" frameborder="0"></iframe> В Самарской области стая собак загнала детей на крышу качели.Соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU