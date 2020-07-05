2020-07-05T20:42:47+03:00
Спорт

Рубин - Оренбург 5 июля 2020: обзор матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Представляем вашему вниманию обзор матча 26 тура РПЛ Рубин – Оренбург, который прошел 5 июля 2020 в Казани
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из-за коронавируса и карантина у «Оренбурга» не было возможности тренироваться, но по игре так не скажешь.Из-за коронавируса и карантина у «Оренбурга» не было возможности тренироваться, но по игре так не скажешь.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
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«Оренбург» дал серьезный бой «Рубину» в Казани. Но карантин из-за коронавируса, короткая скамейка и усталость сказались – хозяева вырвали победу над обессилевшим, но не сломленным соперником. Представляем вашему вниманию обзор матча 26 тура РПЛ Рубин – Оренбург, который прошел 5 июля 2020 в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

«Оренбург», вопреки ожиданиям, в первом тайме не выглядел вареным. Ни карантин, на котором игрокам гостей пришлось посидеть, ни отсутствие 10-ти футболистов и тренировок в последнее время, ни казанская жара не превратили «горожан» в этом матче в статистов. Подопечные Константина Парамонова не давали «Рубину» расслабиться и почувствовать слабину. Напротив, часто именно гости были ближе к тому, чтобы открыть счет.

О том, что игра состоится «Оренбург», «Рубин» и зрители узнали только в обед в день встречи. «Горожане» собрали всех здоровых игроков – таких оказалось, вместе с необстрелянной молодежью, 16 человек – и полетели в Казань. Кого именно взял Парамонов на матч, в «Оренбурге» держали в секрете – чтобы Леонид Слуцкий и другие тренеры «Рубина» не вычислили слабые места и не подготовились бить туда.

Кстати о слабых местах. Это точно не про оборону «Оренбурга». Что-что, а в защите у гостей было все в порядке. Вышли все игроки стартового состава, которые не давали быстрой и техничкой атаке «Рубина» чувствовать себя вольготно. Часто жестко, иногда с нарушением правил – Хвича Кварацхелия ощутил это своими ногами.

Да, «Рубин» был активнее и выглядел свежее, но «Оренбург» время от времени больно колол соперника. Сыпал угловыми, атаками, плотными ударами – то Данил Липовой положил корпус и плотно зарядил по воротам Юрия Дюпина, то Георий Зотов поймал мяч в полете на ногу, то прилетали очень неприятные прострелы с флангов.

«Рубин» смог дожать обессилевший «Оренбург», однако «горожане» бились до последнего. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Рубин» смог дожать обессилевший «Оренбург», однако «горожане» бились до последнего.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанцы больше атаковали позиционно. Самым заметным в составе гостей в атаке был тот же Кварацхелия. Однако его впечатляющая техника не помогла ему забить. Первый тайм завершился безголевой ничьей – кто бы мог предположить перед началом встречи.

Во втором тайме «Оренбург» не собирался сбавлять обороны. Это несмотря на то, что в запасе у «горожан» было всего четыре человека: вратарь и зеленая молодежь.

Правда, первый опаснейший голевой момент соорудили игроки «Рубина». Дарко Йевтич после прострела бил по воротам гостей почти вплотную. Но чудом не попал в створ.

К середине первого тайма усталость все-таки начала сказываться на игроках «Оренбурга». Казанцы постепенно начали перетягивать инициативу, стали больше и опаснее атаковать. Сказывалась и свежесть выходящих на замену игроков – такую роскошь гости не могли себе позволить.

«Оренбург» отбивался и время от времени бегал в контратаки, но «Рубин» оказался настырнее и – что важнее – свежее.

Кварацхелия собрал вокруг себя всю оборону гостей и отдал изумительную передачу через всю штрафную площадь во вратарскую на Дениса Макарова. Полузащитник в касание пробил Андрея Климовича и открыл счет своим голам в РПЛ – 1:0.

После забитого мяча казанцы, казалось, пойдут развивать успех, но этого не случилось. Напротив, они подсели, стали играть не так остро. Минутной слабостью воспользовались игроки «Оренбурга». Они все-таки забили свой гол. Но сделали это из офсайда.

В конце встречи случилось еще одно примечательное событие. На поле появился Дмитрий Тарасов. Никто и не ждал, что он сыграет за «Рубин» в этом сезоне, но коронавирус продлил РПЛ и дал возможность Тарасову выйти на газон.

Благодаря этой победе казанцы сравнялись по очкам с «Сочи». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Благодаря этой победе казанцы сравнялись по очкам с «Сочи».Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Матч так и завершился со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Рубин» сравнялся по очкам с «Сочи» и обошел «Тамбов». А «Оренбург» так и не смог подняться с последнего места.

Следующий матч казанцы проведут 9 июля. В этот день подопечные Леонида Слуцкого примут «Краснодар». «Оренбург» же днем ранее сразится дома с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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