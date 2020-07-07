2020-07-07T23:48:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 8 июля 2020 года: откроют ли фитнес-клубы?

Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 8 июля 2020 года: сколько человек еще заболело, что происходит в больницах и когда наступит свобода
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
А в городе жара!А в городе жара!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Когда снимут новые ограничения – пока неизвестно, но вскоре в регионе могут открыться фитнес-клубы. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 8 июля 2020 года - во всех подробностях.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 8 июля 2020 года

За минувшие сутки снова выявлено более ста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты анализов подтвердили наличие в организме коронавируса у 102 жителей региона. Итого в Самарской области 5501 случай заражения. Выздоровели за минувшие сутки 65 человек. В том числе 28 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти и Кинеля. 37 человек из Самары, Тольятти и Сызрани завершили амбулаторное лечение. Таким образом, в Самарской области выздоровели больше половины пациентов - 3191.

Увы, 58 жителей региона не смогли справиться с болезнью. Как отметили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области, показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 1,82, что значительно ниже, чем по стране. В России этот показатель равен - 7,19. Также коэффициент летальности в области - 1,05 , в то время как в стране - 1,51.

Подробнее о том, где именно в регионе болеют коронавирусом, в интерактивной карте.

Коронавирусной лето в Самаре: как оно проходит

Несмотря на пугающие цифры, жизнь в Самарской области продолжается. Пляжи переполнены (хотя официально они еще не открыты), на летних террасах ресторанов нет свободных мест, начались речные прогулки, экскурсии на открытом воздухе.

В регионе работают гостиницы, с 17 июля вернется в расписание поезд Жигули. Самолеты уже летают в Москву, в Крым, Адлер, Краснодар и Анапу.

А вот фитнес-центры все еще закрыты. 7 июля губернатор встретился с представителями крупнейших их них. Все они хотят скорее открыться. Но пока Роспотребнадзор одобрение не дает, ведь в клубах много контактных поверхностей, а помещения плохо проветриваются.

Глава региона предложил представителям клубов договориться между собой, какие обязательства они готовы взять на себя. Предложения обсудят на заседании 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
«Крылья Советов» разгромили «Арсенал» на выезде
Самарцы нашли на пляже гигантскую осу-сколию, которая водится лишь на юге
В Самаре бывшего прокурора отправили в колонию за взятку
Возгорание на сызранском НПЗ ликвидировали, серьезных последствий удалось избежать
В Самаре рассказали, когда смогут открыться фитнес-центры
В Самаре снова перестал ходить электробус
В России подготовят изменения в законодательство, необходимые после принятия поправок в Конституцию
В Самаре на две недели останутся без горячей воды сотни домов
В Самаре столкнулись два трамвая
В Самарской области утонул 57-летний мужчина и 10-летний ребенок
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
В Самаре задержали двух ранее судимых драгдилеров
В Самаре 61-летняя женщина на БМВ проехала на красный свет и устроила ДТП
В Тольятти на балконе жилого дома взорвался газовый баллон
В Самаре побит рекорд аномальной жары 45-летней давности
В Правительстве Самарской области кадровые изменения
Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19
В Самарской области за сутки излечили от коронавируса 65 человек
Стало известно, где и как заболели COVID-19 еще 102 жителя Самарской области
В Самарской области нашли еще 102 больных коронавирусом
«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку
Изменилось время начала матчей "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом"
Новый тренер "Крыльев" рассказал, что поможет клубу остаться в РПЛ
В Самаре ищут нового руководителя фонда капремонта