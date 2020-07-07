Коронавирус в Самарской области, последние новости на 8 июля 2020 года: откроют ли фитнес-клубы?

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Когда снимут новые ограничения – пока неизвестно, но вскоре в регионе могут открыться фитнес-клубы. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 8 июля 2020 года - во всех подробностях.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 8 июля 2020 года

За минувшие сутки снова выявлено более ста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты анализов подтвердили наличие в организме коронавируса у 102 жителей региона. Итого в Самарской области 5501 случай заражения. Выздоровели за минувшие сутки 65 человек. В том числе 28 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти и Кинеля. 37 человек из Самары, Тольятти и Сызрани завершили амбулаторное лечение. Таким образом, в Самарской области выздоровели больше половины пациентов - 3191.

Увы, 58 жителей региона не смогли справиться с болезнью. Как отметили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области, показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 1,82, что значительно ниже, чем по стране. В России этот показатель равен - 7,19. Также коэффициент летальности в области - 1,05 , в то время как в стране - 1,51.

Подробнее о том, где именно в регионе болеют коронавирусом, в интерактивной карте.

Коронавирусной лето в Самаре: как оно проходит

Несмотря на пугающие цифры, жизнь в Самарской области продолжается. Пляжи переполнены (хотя официально они еще не открыты), на летних террасах ресторанов нет свободных мест, начались речные прогулки, экскурсии на открытом воздухе.

В регионе работают гостиницы, с 17 июля вернется в расписание поезд Жигули. Самолеты уже летают в Москву, в Крым, Адлер, Краснодар и Анапу.

А вот фитнес-центры все еще закрыты. 7 июля губернатор встретился с представителями крупнейших их них. Все они хотят скорее открыться. Но пока Роспотребнадзор одобрение не дает, ведь в клубах много контактных поверхностей, а помещения плохо проветриваются.

Глава региона предложил представителям клубов договориться между собой, какие обязательства они готовы взять на себя. Предложения обсудят на заседании 13 июля.