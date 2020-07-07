Стало известно, где и как заболели COVID-19 еще 102 жителя Самарской области

7 Июль 2020 2020-07-07T11:53:46+03:00

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 102 жителя Самарской области, выявленные за минувшие сутки

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В региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказали о новых 102 заболевших COVID-19 в Самарской области, выявленных на сегодня, 7 июля. Теперь общее число зараженных в губернии достигло 5501 человек, 3191 из них победили болезнь, а вот 58 – скончались.

- 57 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Самаре, 17 - в Тольятти, 9 - в Сызрани, 6 - - Сергиевском районе, еще по 3 случая в Новокуйбышевске и Ставропольском районе, по одному новому пациенту в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, в Волжском районе, Кинель-Черкасском, Красноярском и в Приволжском районах, - сообщили в оперативном штабе.

18 новых пациентов были выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, в том числе так нашли 10 заразившихся в Самара, 3 в Сызране, 2 человека в. Тольятти и по одному в Новокуйбышевске, Красноярском и Ставропольском районах.

Еще 28 человек выявили среди тех, кого обследовали с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. А 56 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. По данным на 7 июля показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 1,82, по стране - 7,19. Коэффициент летальности в области - 1,05 , в стране - 1,51.

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ИСТОЧНИК KP.RU