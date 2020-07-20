«Скорее всего, подцепил в супермаркете». Как диджей из Тольятти заболел коронавирусом и несколько дней жил в аду

Вирус на упаковках или продуктах?

Большинство ограничений, связанных с коронавирусом, уже сняли, но это не значит, что нужно расслабляться. Болезнь есть, и она очень опасна. Так, в самый разгар жаркого лета о неприятном диагнозе узнал 39-летний диджей из Тольятти Виталий Герт. Он во всех деталях рассказал корреспонденту «КП-Самара», как столкнулся с Covid-19:

— Понятия не имею, где я мог его подцепить. Скорее всего, в супермаркете, потому что очень многие люди не ходят в масках, не соблюдают дистанцию, а некоторые даже не верят в коронавирус до сих пор! Мы с супругой ходили всегда в масках и знакомых агитируем, чтобы ходили в масках, только это не помогло, возможно, вирус был на упаковках или продуктах. Больной мог чихнуть на что-нибудь, и это попало в организм.

Итак, первые признаки болезни начали проявляться 13 июня, это слабость, головная боль, небольшая температура. 3 дня пытался лечиться самостоятельно, думал, обычная простуда, но температура начала подниматься выше 39, появился озноб, головная боль усилилась. На третий день я вынужден был вызвать врача на дом, который назначил мне домашнее лечение, включая антибиотики. Состояние не улучшалось, становилось все хуже и хуже, температура постоянно держалась 39,5 - 39,7, приходилось все время пить жаропонижающие.

Пропало обоняние, я что-то пытался кушать, но это было все пресным, не чувствовал запахи!

Адовые дни

Дни шли, а легче музыканту так и не становилось. Наоборот — только хуже:

Музыкант благодарен медикамФото: Предоставлено "Комсомолке"

— 20 июня состояние не улучшалось, и я снова вынужден был обратиться к врачу, который направил меня на КТ, по результатам которой у меня обнаружилась двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония с типичным COVID-19 (CO-RADS 5). Оценка тяжести пневмонии легкая 5-10%.

После уже другой врач назначила дополнительное домашнее лечение и добавила еще один антибиотик. Следующие 3 дня для меня были самые адовые. От постоянной высокой температуры я совсем ослаб, аппетита не было вообще, от антибиотика меня рвало, а при пустом желудке было еще хуже, появилась диарея. Мое состояние было ужасное и я вынужден был обратиться в скорую помощь, врачи которой 23 июня отвезли меня в больницу для ковидников.

В больнице мне сделали еще одну КТ, по результатам которой состояние моих легких ухудшилось, стало примерно 40-40%. Теперь у меня пневмония была средней тяжести. Как мне сказал врач, скорее всего, это произошло из-за того, что я лечился дома и мне было назначено неправильное лечение. После второй КТ мне назначили капельницы, уколы и таблетки.

Врачи — наши герои!

Лечение в больнице принесло свои плоды. Виталия выписали, после чего он и узнал про свой недуг:

— Через некоторое время мне сделали еще одну КТ, которая показала, что динамика положительная 15-15% и меня выписали домой для амбулаторного наблюдения и дальнейшего лечения. В итоге в больнице я провел чуть больше 3 недель. Сейчас я дома и продолжаю лечение под наблюдением терапевта. Чувствую себя нормально, есть небольшой кашель, и иногда одышка беспокоит, лечусь таблетками.

Супруга тоже переболела, но не сильно. Я начал болеть через три дня после нее. Когда я вызвал врача на дом, тест брали только у меня.

Мой диагноз после выписки такой: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом Covid-19 (CO-RADS 5). Из всего этого я сделал вывод, что коронавирус — это очень серьезно и пациентов с ним огромное количество. Кто до сих пор в него не верит, спросите это у врачей, они вам расскажут. Для лечения больных ковидом была выделена огромная больница 6 этажей, палаты в которой были постоянно заняты. Возраст пациентов от 30 и выше, были и такие, которые постоянно находились на кислороде.

Отдельная благодарность и низкий поклон всему медперсоналу от санитарок до врачей, которые, по 12 часов находясь в защитных костюмах, масках и очках в такую жару, лечат больных, которые падают в обморок, ходят в памперсах, потому что на человека выдается только несколько костюмов на 12-ти часовую смену, и которые могут через 6 часов сходить в зеленую зону и снять костюм, покушать и нормально сходить в туалет! Они наши герои!

Мужчина несколько дней провел в больницеФото: Предоставлено "Комсомолке"

В заключение Виталий посоветовал людям мыть руки, соблюдать дистанцию и не брезговать средствами защиты, в частности маской. Напомним, что с начала пандемии в регионе выявлено 6380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 74 человека скончались. Берегите себя и не давайте болезни распространяться!

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