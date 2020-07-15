Волжский дзен побеждает: что происходит с коронавирусом в Самарской области прямо сейчас

Коронавирус победила жара?

В Самарской области волжский дзен победил коронавирус и отправил его на вторые роли в новостной повестке. Больницы и штабные цифры, врачи, по прежнему работающие в несколько смен - это все где-то далеко, а на первый план вышло лето, солнце, жара, Волга. С 24 июня в регионе полностью отменили режим самоизоляции - подгадывали к Параду Победы и Салюту в его честь и жители восприняли это как полную индульгенцию и пропуск на свободу. В принципе, они и так уже как минимум с мая не отказывали себе в возможности погулять в парке и пройтись по набережной, но сейчас все буквально сбросили маски.

Соцсети полнятся фотографиями пляжей, на которых яблоку негде упасть, очередей к теплоходикам, которые переправляют через реку. Официально на пляжах действуют требования о социальной дистанции. Но кто будет ее измерять?

Пляжи переполнены, но люди счастливыФото: Айна УТИБАЕВА

Жители вольготно чувствуют себя в парках и на набережной, здесь проходят спортивные тренировки - на открытом воздухе их разрешили еще с начала июня. Работают все рестораны и даже бары, в которых соблюдать требование об одном человеке на 4 кв.м. не то что сложно, почти невозможно. Общественный транспорт переполнен, в магазинах все чаще топтать хотели все метки о социальной дистанции, последнюю неделю даже продавцы уже не так жестко требуют наличия маски на лице - логично, ведь сами они тоже скинули средство защиты, выбирая, от чего лучше погибнуть: от короны когда-то в будущем или от жары здесь и сейчас, на месте.

Последним постановлением губернатор разрешил открыться фитнес-центрам - для 20% посетителей, бассейнам и баням. Заработали зоопарки и музеи - все с 15 июля. Здесь обещают коронавирус не пропустить - готовы дезинфицировать каждого посетителя и следить за соблюдением масочного режима.

На пляжах предупреждают о социальной дистанции

Судя по настроениям людей, эти шаги они не считают излишними, более того, большинство приветствует и дальнейшее снятие ограничений. Пока все никак не откроют детские лагеря - а родители готовы отправить туда своих детей. По предварительной информации это должно произойти уже 19 июля.

А с 1 августа из самарского аэропорта самолеты могут отправиться за рубеж. Пока что такие путешествия будут довольно накладными: для тех, кто вернется, предусмотрена обязателная обсервация. А иностранцам, прибывающим в город, придется за свой счет делать тест.

Самоизоляция в прошломФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отмена самоизоляции вызвала пик, но это в прошлом

Отмена самоизоляции (и все праздничные "победные" события, а также жара и массовые гуляния) не прошли без последствий. Как раз практически через две недели - 5, 6 и 7 июля в Самарской области случился пик заболеваемости: 5 июля нашли 127 зараженных коронавирусом, 6 июля - 135, на следующий день - 102. Большинство - в Самаре, на втором месте Тольятти, на третьем - Сызрань (интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области доступна по ссылке).Три крупные города до сих пор в зоне риска, здесь прирост самый сильный, в районах выявляют по 1-2 человека и то даже не каждую неделю. Тем не менее этот пик в регионе тоже прошли, причем, не допустив ужесточения режима, хотя Роспотребнадзор на это очень активно намекал. Сейчас осталось только два района области, где число больных ниже 10: это Хворостянский (4) и Алексеевский (6).

В рестораны выстраиваются очередиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Скептики предрекали и дальнейший рост, но ситуация начала выправляться. В последние пять дней число новых пациентов падает. 15 июля их стало меньше на 10% по сравнению с предыдущим днем, всего - 59 человек. 72% из них опять же - в Самаре.

На 15 июля в Самарской области нашли 6078 зараженных коронавирусом - с начала пандемии. Прямо сейчас лечатся 2333 человека, 940 человек переносят заболевание в легкой и бессимптомной форме, а 60% уже выздоровели.

Дмитрий Азаров встретился с представителями фитнес-центров

Смертей стало меньше

В правительстве особенно подчеркивают: ситуация в регионе одна из лучших в ПФО. Показатель смертности почти в 4 раза ниже, чем в среднем по стране. Динамика заболеваемости падает, при этом по количеству проводимых тестов Самарская область занимает 11 место по стране. То есть получается, что власти все сделали правильно - все открыли, всех спасли, но и роста заболеваемости не допустили.

Важный показатель, который позволяет властям чувствовать себя в достаточной безопасности, - это количество свободных коек. Пустует более 60%. При этом ковидные госпитали собираются частично сворачивать и возвращать больницы к плановой работе - делать это будут в три этапа. Подумывают в Самарской области и о том, чтобы перестать делать так много КТ людям с легкой формой ОРВИ.

Статистика заболеваемости в регионе

Ложку дегтя в позитивную картину коронавирусной ситуации в регионе вносят ... врачи. Вот они не считают, что пик пройден и со своих страниц призывают людей снова вернуть маски и хотя бы продолжать мыть руки и пользоваться дезинфекцией.

- Достаточно много тяжелых больных на койках, мы с этим сталкиваемся каждый день. Скорые постоянно везут больных с подозрением, пневмоний меньше не становится. Очень хотелось бы, чтобы люди не расслаблялись окончательно - коронавирус не сдался, его не уничтожила и не ослабила жара. И нет никакой гарантии, что именно вы перенесете болезнь легко. Будьте осторожны, берегите своих близких, - призывает врач одного из ковидных госпиталей Самары Наталья.

Сейчас от коронавируса в Самарской области умерли 70 человек. Большая часть - люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями. Как изменится эта ситуация в ближайшее время, после отмены новых запретов, и будет ли вторая волна коронавируса в регионе осенью - узнаем уже скоро. КП-Самара продолжает следить за ситуацией в области.

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