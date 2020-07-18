В Самаре умерла основатель приюта для животных «Участие» Ирина Блинова

17 июля 2020 года после продолжительной болезни Ирина Блинова ушла из жизни, сообщение об этом появилось в официальной группе приюта «Участие» в соцсетях.

Ирина Блинова была Почетным работником образования РФ и лауреатом Общественной Акции «Благородство». Благодаря ей и ее единомышленникам с улиц города было спасено множество животных, многим из них удалось найти новых хозяев.

Ирина Викторовна Блинова более 30 лет проработала в спецшколе для слабослышащих детей, а когда вышла на пенсию, посвятила свою жизнь спасению животных. В 2006 году она на собственные средства они открыла приют «Участие», сегодня он один из крупнейших в городе.

Там «обитают» около 300 собак и полсотни кошек. Их забирают с улиц, лечат, стерилизуют, делают все необходимые прививки, а потом находят им новые семьи, где питомцев будут любить всем сердцем. Сотрудники приюта и волонтеры активно работают с соцсетями, чтобы рассказывать о своих питомцах и показывать их людям, которые, может быть, пока даже не подозревают, насколько им необходим домашний питомец.

- Ирина Викторовна говорила: «Я занимаюсь делом, которое невозможно бросить. Это что-то необъяснимое – чувство любви к животным, желание их защищать. Иногда думаю, что именно благодаря им я ещё живу!», - пишут сотрудники приюта в соцсетях.

Жители Самары, которые лично знали Ирину Блинову говорят о ней как об очень добром, ответственном и трудолюбивом человеке, который воспитал в нашем регионе целое поколение зоозащитников. Ведь, кроме приюта для бездомных животных, она организовала еще и общество защитников животных с тем же названием – «Участие».

О дате и месте прощания будет с Ириной Викторовной Блиновой сотрудники приюта «Участие» обещают сообщить чуть позже. Они также будут благодарны любой материальной помощи, перечислить ее можно на карту "Сбербанка" 5469 5400 1556 6928 (Елена Валерьевна).

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