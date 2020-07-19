Коронавирус в Самарской области, последние новости на 19 июля: матери двоих детей отказали в пересмотре приговора за фейк

В Самарской области два дня подряд выявляют по 62 новых факта заболевания коронавирусом. В соцсетях народ вовсю обсуждает, стоит ли доверять официальным цифрам и стоит ли ждать второй волны пандемии. Теперь пользователи стараются быть осторожнее в высказываниях: весь в регионе уже вынесено несколько приговоров за публикацию фейковой информации COVID-19 на просторах интернета.

Статистика коронавируса в Самарской области на 19 июля 2020 года

По данным на 7 утра сегодняшнего дня в Самарской области с начала пандемии подтверждено 6259 случаев заболевания коронавируса. Двое суток подряд в регионе фиксируют по 62 новых пациента с подтвержденным COVID-19.

Если говорить о последних сутках, то в ТОП-3 по заболеваемости по-прежнему входят Самара (25 новых заболевших), Тольятти (14 фактов) и Сызрани (4 случая). Больше половины новых зараженных – это пациенты, которые попали в больницы с диагнозами ОРВИ и пневмония, анализы подтвердили у них COVID-19. Еще 16 фактов выявлены при профилактическом обследовании населения, у этих людей не было симптомов, по которым можно было бы заподозрить что-то неладное. Еще 11 человек ранее общались с больными коронавирусом, так и заразились.

С начала пандемии в Самарской области от коронавируса вылечились 3938 человек, 55 из них – за последние сутки. 73 человека скончались, но за последние сутки новых смертей не зафиксировано. Общий показатель смертности на 100 тысяч населения в нашем регионе составляет 2,28, это в три с лишним раза меньше, чем в среднем по стране, в России этот показатель зафиксирован на отметке – 8,4 на 100 тысяч населения.

Ответственность за свои слова

В последнее время жители Самарской области немного осторожнее обсуждают новости о коронавирусе на просторах интернета. Все дело в том, что за последние месяцы в регионе вынесли несколько приговоров по делам о публикации фейковых новостей.

Самым громким процессом, точнее, серией процессов, стали суды над депутатом Самарской губернской думы Михаилом Матвеевым. Суды наложили на него штраф за пост в Twitter о ситуации с распространением коронавируса в Новокуйбышевске, зато оправдали за публикацию о сотруднице самарской полиции, которая ездила на отдых и могла подхватить за границей COVID-19.

Первым в регионе приговоров по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» стал приговор матери двоих детей из Тольятти. Этой весной в парикмахерской она услышала о том, что от коронавируса якобы умер ребенок, и написала об этом в комментарии к какому-то посту в интернете. Суд признал, что это недостоверная информация, и 15 апреля наложил на нее штраф 15 тысяч рублей.

Женщина уже дважды пыталась обжаловать это решение в Самарском областном суде. В мае ей отказали в рассмотрении ее жалобы, потому что она прислала ее в суд в электронном виде. В июне девушка попросила суд дать ей возможность еще раз подать жалобу, потому что ей не платили зарплату и нее просто не было денег на оплату судебных и почтовых расходов. Но не тут-то было: суд увидел, что в ее ходатайстве не хватает подписи заявительницы и посчитал это неустранимым препятствием для рассмотрения дела. Жалобу девушке снова вернули. Взыщут ли с нее после этого с матери двоих детей, которая осталась без средств к существованию, штраф за пост в интернете, пока не ясно.

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