"Жалко не денег, а идею": почему с самарской набережной гонят музыкантов

Лето в самом разгаре и набережная Самары - города курорта уже прочно заняла первое место в топе самых посещаемых мест сезон. Виды на прекрасный закат, танцующие пары, ненавязчивая и красивая музыка - уличные артисты и музыканты уже давно стали неотъемлемой частью этой площадки. Да в каждом европейском городе без них не обходится ни одна прогулочная территория: живые скульптуры, скрипачи, джазовые оркестры - все это часть атмосферы праздника и расслабления.

Но судя по всему музыкантам рады не всегда. В прошлом году мы уже писали о сборах с музыкантов: 5 тысяч рублей и можно играть. В этом году в социальных сетях появились жалобы самарских джазистов, которые столкнулись с неприветливыми сотрудниками на набережной. Сначала о проблемах написал музыкант Дмитрий Дмитриев, который рассказал историю, как группу с набережной прогоняли полицейские. Теперь на плохую встречу пожаловалась представительница Самарского джазового оркестра Екатерина Ананьева:

- Вчера снова прогнали музыкантов с набережной, на этот раз с Полевого спуска, хотя раньше там на нас не обращали внимания. Но тут подошёл ДНДшник с бумажкой (постановление губернатора по ковиду от 30 июня). Мы спросили, при чем тут ковид, но он отвечал в духе «Вот есть постановление, мне надо вас разгонять». Конфликтов с властям не хочется никому, мы ушли.

Самарский джазовый оркестр на набережной.

Пока собирались, ДНДшник Лене сказал, что набережные хотят, чтобы мы платили за разрешение, поэтому им всем велели гнать нас в шею отовсюду. Разрешение - это бумажка, где написано, кто, когда, где и что именно собирается играть на набережной. Оно бесплатное, надо только за обработку заявки заплатить 5 тысяч, иначе бюрократическая машина вашу заявку не проглотит. Наверное, это важные деньги для набережной. Хотя, если посмотреть на расценки на сайте, поставить лоток с кукурузой стоит 60 тысяч в месяц. Кстати, полицейский, который в прошлый раз забрал в участок нашего тубиста, сказал, что если бы мы поставили лоток с мороженым и, сидя на нем, играли - вообще претензий никаких. Резонный вопрос - что нам, жалко 5 тысяч в месяц отдать и спокойно играть? Да не жалко. Жалко идею.

Вы представьте, например, что вы любите готовить. Причём делаете это хорошо. К вам с удовольствием приходят друзья, едят и хвалят, постят сторис - какая у вас дома классная атмосфера и как вкусно пахнет выпечкой. Но тут пришло постановление, что готовить вы можете только получив специальное разрешение, в строго определенные часы, из продуктов, список которых вы заранее подадите в комитет по домашней кулинарии, рецепты должны быть расписаны в дополнительном приложении, а за обработку вашего заявления нужно заплатить. Тогда вам выдадут разрешение на месяц. А через месяц новую заявку надо своими ногами принести в комитет. Когда вы начинаете возмущаться и говорить «какого хрена, это моя квартира!» - вам сообщают, что на вас неоднократно были жалобы от соседей. Вот у вас тут иногда пахнет выпечкой, а есть те, кто не любит выпечку или вообще на диете. Вы их чувства оскорбляете и им своими запахами мешаете. Вы спросите - да кому? Покажите мне этого человека и его жалобы! Вам ответят, что жалобы точно есть, а говорить тут не о чем - правила есть правила.

И вот вы стоите в своей кухне, кастрюли блестят, ножи наточены, салфетки накрахмалены. А готовить и не хочется. Да и нет чертова разрешения. И пришедшим гостям вы завариваете "доширак". Или вообще перестаете приглашать гостей. Они погорюют, конечно, но найдут, где им будет вкусно, и будут постить сторис оттуда. Как наши соотечественники ездят за границу и восхищаются атмосферой улочек Праги и Парижа, где на каждом углу музыканты, жареные каштаны и демократия. А у нас на это нужно получить разрешение.

За комментариями "КП-Самара" обратилась к представителям "Самарской набережной". Здесь объяснили: сейчас сложности действительно есть и обусловлены они эпидемиологической обстановкой. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, а музыканты собирают вокруг себя толпу.

- В настоящее время на территории Самарской области в связи с ограничениями не проводятся никакие досуговые мероприятия связанные с массовым досугом людей. По мере снятия ограничений набережная вернется к своему режиму работы, - рассказала Ирина Саликова, начальник юридического отдела МП "Самарская набережная".

После того, как все ограничения снимут, уже можно будет обращаться за разрешением.

- Соглашением никакой платы не предусмотрено, оговаривается время исполнения, репертуар, ответственность музыкантов. Мы не выверяем каждую песню, просто обсуждаем примерно, чтобы не было ничего противозаконного, не соответствующего этическим нормам. Пока не было таких случаев чтобы мы отказали, что нам что-то не понравилось. Но подчеркну: сейчас не выдано никаких разрешений. Нельзя пока проводить массовые мероприятия, - отметила Ирина Саликова.

После обсуждения проблемы на радио КП-Самара, самарских музыкантов пригласили в мэрию города. Мы будем следить за ситуацией.