«Крылья Советов» возглавил Игорь Осинькин из «Чертаново»

«Крылья Советов» назвали имя нового главного тренера, который будет руководить командой в ФНЛ. Самарцев возглавил Игорь Осинькин, известный по своей работе в московском клубе «Чертаново».

- Сегодня Игорь Витальевич будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу на базе в Кратово, - отметили в «Крыльях».

На посту главного тренера Осинькин сменил Андрея Талалаева, который продолжит работу в «Ахмате».

Специалист раньше работал в Самарской области – на протяжении восьми лет он возглавлял команды второго дивизиона «Крылья Советов-СОК», «Тольятти» и «Академию». Последние четыре года Осинькин трудился в «Чертаново», с которым вышел в ФНЛ и занял там третье место.

- Четыре года в «Чертаново» пролетели незаметно. Начали мы практически аутсайдерами второй лиги, а пандемия обрушилась в тот момент, когда мы уже были одной ногой в Премьер-лиге... Спасибо всем работникам академии: тренерам, врачам, учителям, воспитателям, сотрудникам всех подразделений и, конечно, руководству – это топ-менеджеры. Мы работали в действительно семейной атмосфере. Путь, пройденный вместе с командой, был по-настоящему особенным и навсегда останется в моем сердце. С новым тренером «Чертаново», Денисом Первушиным, последние годы мы работали в тесной связке. Уверен, что он готов эффективно работать на новом уровне. Еще раз всем огромное спасибо! Встретимся на футболе – и уже совсем скоро! – попрощался Игорь Осинькин с «Чертаново».

Специалист уже рассказал, что в Самаре он продолжить работать с молодыми игроками.

- Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моем уходе в «Крылья» – команду из футбольного региона, где я прежде уже работал в Академии Коноплева, - приводит слова Осинькина пресс-служба «Чертаново».

В Самару прибудет десант из «Чертаново»?

Ранее СМИ уже сообщали об интересе «Крыльев» к Осинькину. Примечательно, что специалист до этого отклонил предложение другого клуба, который вылетел из РПЛ, «Оренбурга». Тогда он сослался на то, что обе команды играют в ФНЛ и менять одну на другую нет смысла.

Однако «Крылья Советов» сейчас также в ФНЛ. Что стало решающим фактором при выборе именно Самары, неизвестно, однако ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Крылья» вместе с тренером переманят к себе целую группу футболистов «Чертаново». Речь идет о восьми игроках: Владиславе Сарвели, Романе Ежове, Юрии Горшкове, Александре Солдатенкове и Даниле Пруцеве.

В свою очередь «Чертаново» планирует сократить бюджет. Это может сказаться на возможности выхода в Российскую премьер-лигу. Таким образом, восемь воспитанников «Чертаново» получат возможность выйти в РПЛ, но уже с «Крыльями». Самарцы планируют вернуться в высший дивизион за один сезон.

В прошлом сезоне за «КС» выступали три футболиста из «Чертаново» - Антон Зиньковский, Максим Глушенков и Дмитрий Молчанов. Глушенков, который принадлежит «Спартаку», уже покинул «Крылья», вопрос с уходом Зиньковского открыт.

Сезон для волжан начнется 2 августа. В этот день «Крылья» примут на «Самара Арене» калининградскую «Балтику».