2020-07-28T10:37:24+03:00
Спорт

«Крылья Советов» возглавил Игорь Осинькин из «Чертаново»

На посту главного тренера специалист сменил Андрея Талалаева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Осинькин четыре года работал в «Чертаново», с которым вышел в ФНЛ и занял там третье место. Фото: ФК «Чертаново» (Москва).Осинькин четыре года работал в «Чертаново», с которым вышел в ФНЛ и занял там третье место. Фото: ФК «Чертаново» (Москва).
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» назвали имя нового главного тренера, который будет руководить командой в ФНЛ. Самарцев возглавил Игорь Осинькин, известный по своей работе в московском клубе «Чертаново».

- Сегодня Игорь Витальевич будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу на базе в Кратово, - отметили в «Крыльях».

На посту главного тренера Осинькин сменил Андрея Талалаева, который продолжит работу в «Ахмате».

Специалист раньше работал в Самарской области – на протяжении восьми лет он возглавлял команды второго дивизиона «Крылья Советов-СОК», «Тольятти» и «Академию». Последние четыре года Осинькин трудился в «Чертаново», с которым вышел в ФНЛ и занял там третье место.

- Четыре года в «Чертаново» пролетели незаметно. Начали мы практически аутсайдерами второй лиги, а пандемия обрушилась в тот момент, когда мы уже были одной ногой в Премьер-лиге... Спасибо всем работникам академии: тренерам, врачам, учителям, воспитателям, сотрудникам всех подразделений и, конечно, руководству – это топ-менеджеры. Мы работали в действительно семейной атмосфере. Путь, пройденный вместе с командой, был по-настоящему особенным и навсегда останется в моем сердце. С новым тренером «Чертаново», Денисом Первушиным, последние годы мы работали в тесной связке. Уверен, что он готов эффективно работать на новом уровне. Еще раз всем огромное спасибо! Встретимся на футболе – и уже совсем скоро! – попрощался Игорь Осинькин с «Чертаново».

Специалист уже рассказал, что в Самаре он продолжить работать с молодыми игроками.

- Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моем уходе в «Крылья» – команду из футбольного региона, где я прежде уже работал в Академии Коноплева, - приводит слова Осинькина пресс-служба «Чертаново».

В Самару прибудет десант из «Чертаново»?

Ранее СМИ уже сообщали об интересе «Крыльев» к Осинькину. Примечательно, что специалист до этого отклонил предложение другого клуба, который вылетел из РПЛ, «Оренбурга». Тогда он сослался на то, что обе команды играют в ФНЛ и менять одну на другую нет смысла.

Однако «Крылья Советов» сейчас также в ФНЛ. Что стало решающим фактором при выборе именно Самары, неизвестно, однако ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Крылья» вместе с тренером переманят к себе целую группу футболистов «Чертаново». Речь идет о восьми игроках: Владиславе Сарвели, Романе Ежове, Юрии Горшкове, Александре Солдатенкове и Даниле Пруцеве.

В свою очередь «Чертаново» планирует сократить бюджет. Это может сказаться на возможности выхода в Российскую премьер-лигу. Таким образом, восемь воспитанников «Чертаново» получат возможность выйти в РПЛ, но уже с «Крыльями». Самарцы планируют вернуться в высший дивизион за один сезон.

В прошлом сезоне за «КС» выступали три футболиста из «Чертаново» - Антон Зиньковский, Максим Глушенков и Дмитрий Молчанов. Глушенков, который принадлежит «Спартаку», уже покинул «Крылья», вопрос с уходом Зиньковского открыт.

Сезон для волжан начнется 2 августа. В этот день «Крылья» примут на «Самара Арене» калининградскую «Балтику».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликовано видео с места взрыва гранаты, которую самарец бросил в полицейских
В Самаре в 2020 году заменили 1,3 км канализации и труб с холодной водой, не вскрывая дороги и газоны
В Самарской области поумнеет трасса «Самара — Тольятти — Сызрань»
В Самарской области на 28 июля выявили 32 новых пациента с коронавирусом
В Самарской области «Ларгус» врезался в ВАЗ и улетел в кювет: пострадал младенец
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Балтика» 2 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
Предпринимателей Самарской области научат тонкостям ведения бизнеса в соцсетях
Дмитрий Азаров рассказал, почему ограничения все еще нужны
В Самарской области пьяный лихач с детьми пытался уйти от полицейской погони
Предпринимателей Самарской области обучат тонкостям участия в госзакупках
К юбилею Олега Попова по циркам России пробежится солнечный лучик
В Самаре обезопасили проблемный перекресток Масленникова — Гая
«Локомотив» выкупит Виталия Лысцова у «Крыльев Советов» за 800-900 тысяч евро
Цифровая трансформация: НТК нефтяников прошла в онлайн-режиме
Налоговику-«эпилептику», вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
В Самаре «Казанка» протаранила резиновую лодку
В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских
В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы
В Самаре не откроют пришкольные лагеря