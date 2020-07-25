2020-07-25T20:24:53+03:00
Спорт

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов», которые вылетели в ФНЛ

Теперь уже экс-наставник самарцев нашел работу в другом клубе, «КС» к сезону будут готовить Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Талалаев нашел работу в клубе РПЛАндрей Талалаев нашел работу в клубе РПЛФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Недолго проработал в самарских «Крыльях Советов» известный футбольный тренер Андрей Талалаев. Сегодня он объявил об уходе со своего поста, мотивировав свое решение переходом в другой клуб. В какой именно — Андрей пока не озвучил.

— Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до окончания Чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент, — передает пресс-служба «КС» слова Талалаева.

Специалист отдельно благодарит футболистов команды за профессионализм и за то, что они быстро приняли его новые требования. Андрей считает, что ему с тренерским штабом удалось встряхнуть коллектив, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы «Крылья» показывали свои лучшие качества на поле.

— Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус, — добавляет экс-наставник волжан. — Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей.

По мнению Талаева, «Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-лиге:

— У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи.

Добавим, что Андрей Талаев руководил «Крыльями Советов» в пяти матчах. В его активе победа над «Арсеналом», ничьи с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом», а также поражение от «Динамо». Сохранить «КС» в РПЛ у тренера не получилось. По слухам, теперь Талаев может возглавить «Урал» или «Ахмат».

Что же касается «Крыльев», которые уже в следующие выходные начинают сезон в ФНЛ, то они продолжат подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на базе в Кратово. Руководить игроками будут экс-форвард «КС» Сергей Корниленко, а также Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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