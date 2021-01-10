Члены семьи Мукоедовых из Самарской области долгие годы не исчезают из новостной повестки. Сначала то и дело в поле зрения попадал глава семьи Владимир Мукоедов, он же Мукоед. О бизнесмене говорили как о владельце многочисленных криминальных нефтеврезок. Предположительно, именно они позволили ему отстроить целую усадьбу в селе Белозерки Волжского района.В марте 2013 года Владимир Мукоедов умер, и его семья начала делить наследство. У бизнесмена было два брака: в первом родился сын Александр, во втором – еще трое детей. По-хорошему между собой договориться они не смогли, и вскоре один из сыновей от второго брака дал показания против своего сводного старшего брата по делу об убийстве сторожа из автосервиса в Кинеле, и Александра Мукоедова отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 8 месяцев.В прошлом году кто-то выдал местонахождения схрона с оружием, принадлежавшим Мукоеду, и под уголовное дело попал еще один его сын.Тем временем Александр Мукоедов попытался выйти на свободу. По версии следствия, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и, чтобы «дело точно выгорело», сказал жене передать полмиллиона рублей судье, который, вероятно, должен был рассматривать это дело.Деньги должны были передаваться через Альфию Гениятову, но «в день икс» ее перехватили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Женщина согласилась сотрудничать, ей выдали 250 тысяч рублей, аудиоаппаратуру и отправили к месту назначения. Так 9 октября 2019 года был задержан судья Волжского районного суда Михаил Бурцев. В отношении него в июне 2020 года в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело за получение взятки, расследование пока не окончено.Александра Мукоедова и Альфию Гениятову под суд отдали в июле 2020 года ему вменили дачу взятки, ей – посредничество во взяточничестве.Судью Михаила Бурцева допрашивали в качестве свидетеля по делу, и он заявил, что ни о какой взятке знать не знал и денег не брал:- Гениятова просила изучить материал об УДО и высказать свое мнение, - заявил в суде Михаил Бурцев. – Когда материал поступил ко мне, я об этом сообщил Гениятовой, она приехала, зашла ко мне в кабинет, я сказал ей, что да, вероятно, ходатайство Мукоедова может быть удовлетворено. После этого я продолжил работать за компьютером. В какой-то момент я услышал легкий хлопок, обернулся и увидел, что на столе сложился лоток для бумаг. В этот момент в кабинет вошли какие-то люди и изъяли из этого лотка деньги в подарочном пакетике. Я его в руки не брал.Вопрос о виновности бывшего судьи Бурцева будет решаться отдельно. А вот вину Гениятовой и Мукоедова суд посчитал вполне доказанной. Мукоедова с учетом предыдущего приговора отправили в колонию особого режима на семь с половиной лет, а Гениятовой дали три года колонии общего режима. Оба попытались обжаловать приговор в Самарском областном суде.- Суд не принял во внимание мои жизненные обстоятельства, - отметил в своей жалобе Александр Мукоедов. – После смерти отца у нас возникли сложности в общении с его супругой и детьми от второго брака из-за судебных тяжб, связанных с наследством. Меня отправили в колонию, где я то и дело подвергался давлению со стороны местной администрации: меня уволили с работы, на меня то и дело налагали взыскания. При этом я все это время знал, как нелегко пришлось моей жене: она осталась с двумя маленькими детьми, не работала, наше имущество было арестовано, ей пришлось взять кредит, выплатить который она не смогла.Мукоедов, видимо, стремился как можно скорее освободиться, чтобы «разрулить» все семейные проблемы, но в итоге сделал только хуже.Самарский областной суд выслушал все стороны, изучил материалы дела и оставил приговор районного суда без изменений, после чего он вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре возбудили уголовное дело на районного судью, который получил взятку в подарочном пакетикеПо версии следствия, 250 тысяч рублей ему передали, чтобы он «разрешил» освобождение по УДО (подробности)В Самаре вынесен приговор заключенному и посреднице, передавшим взятку судье за освобождение по УДОСудье пытались передать 500 тыс. рублей за досрочное освобождение Александра Мукоедова, осужденного за тяжкие преступления (подробности)