В Самаре возбудили уголовное дело на районного судью, который получил взятку в подарочном пакетике

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:47:01+03:00

Деньги были сложены в пакетик Фото: кадр с оперативного видео

По версии следствия, 250 тысяч рублей ему передали, чтобы он "разрешил" освобождение по УДО

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По прошествии 8 месяцев председатель СК России возбудил уголовное дело в отношении районного судьи из Самары. Напомним, Михаила Бурцева задержали в октябре прошлого года при получении 250 тысяч рублей сотрудники ФСБ. На тот момент он работал в Волжском районном суде. После скандала с задержанием он написал заявление о прекращении полномочий, и в ноябре того же года региональная квалификационная коллегия судей его удовлетворила.

Сегодня следователи рассказали подробнее, как велась разработка судьи и при каких обстоятельствах ему передавали деньги.

- По версии следствия, в сентябре прошлого года к нему обратилась обратилась за помощью Альфия Гениятова - ей нужно было, чтобы суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое подал Александр Мукоедов, - рассказывают в региональном Следственном комитете.

Александр Мукоедов, по данным собственных источников "Комсомолки" в правоохранительных органах, принадлежит к семье, некогда участвовавшей в нефтяном бизнесе. Наказание он отбывает в ИК-26 строгого режима в Спиридоновке за убийство и незаконный оборот оружия.

Следствие выяснило: судья согласился помочь, за свою "услугу" попросил оплату - от 300 до 500 тысяч рублей. Так и осталось не ясным, выполнил бы он договор или нет - его задержали при получении денег через посредников.

9 октября 2019 года супруга Мукоедова передала Гениятовой 500 тысяч рублей, та решила передать взятку двумя равными частями - аванс до судебного заседания, остаток - после принятия нужного решения.

Но Гениятову задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, она не стала храбриться и сразу согласилась сотрудничать. Вот только часть настоящих банкнот до передачи взятки подменили муляжом, таким образом судье отдали 15 настоящих тысяч рублей и 235 - похожих на настоящие. После того, как Гениятова отдала судье 250 тысяч рублей в подарочном пакетике, и его задержали.

Теперь под следствием оказались все: на Альфию Гениятову и Александра Мукоедова возбудили уголовные дела за посредничество во взяточничестве, в отношении бывшего судьи Михаила Бурцева - уголовное дело за получение взятки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/785495" frameborder="0"></iframe> В Самарской области судье передали взятку в подарочном пакете.Оперативное видео

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ИСТОЧНИК KP.RU