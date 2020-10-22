В Самаре вынесен приговор заключенному и посреднице, передавшим взятку судье за освобождение по УДО

Мукоедов и Гениятова признаны виновными в передаче взятки за освобождение по УДО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор Александру Мукоедову, отбывающему наказание за убийство и незаконный оборот оружия, и Альфие Гениятовой. Они признаны виновными в даче взятки и посредничестве во взяточничестве, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, Гениятова получила от супруги Мукоедова 500 тыс. рублей, которые она должна была передать судье за условно-досрочное освобождение осужденного. Гениятова решила, что передаст сначала половину суммы, а вторую отдаст после положительного решения об освобождении. Посредницу еще до передачи денег задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, после чего женщина согласилась сотрудничать со следствием. Часть денег подменили мулежом, и при их передачи задержали и судью.

Суд признал Мукоедова и Гениятову виновными. Посредница получила три года в колонии общего режима, Мукоедов - 7,5 лет в колонии особого режима. Расследование в отношении задержанного судьи продолжается.