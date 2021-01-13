Снег зимой – не новость, а вот чрезмерное выпадение осадков у многих вызывает панику. Иногда случается так, что техника и люди оказываются не готовы к обилию снежных осадков, в городе парализуется движение транспорта, а люди по несколько часов добираются до работы.В новом 2021 году природа подготовила для жителей Самары суровое испытание – два дня перед окончанием новогодних каникул шел сильный снег, а 11 января, когда горожане вышли на работу, оказалось, что выйти со дворов достаточно непросто. Несмотря на то, что администрация города бросила все силы на расчистку улиц, придомовые территории так и остались в плену снежного апокалипсиса.Оказывается, такое в нашем городе происходит не в первый раз. За последние 100 лет было зафиксировано 5 самых сильных и масштабных снегопадов в Самаре.В далеком 1916 году, сильный снегопад обрушился на наш регион 2 раза за месяц – 10 и 22 декабря. В то время, когда о спецтехнике даже не было и речи, дворники расчищали вручную в основном только тротуары вдоль домов. Причем к каждому дому был приставлен к своему дому и работал только в границах этой территории. Дворники сгребали снег в огромные кучи, а специально нанятые люди (чаще всего не бесплатно) вывозили снег за город. Не все имели возможность платить за вывоз снега, поэтому топили его в специальных ящиках – снеготаялках.Дворники не только чистили тротуары и посыпали их песком, но и очищали снег с крыш жилых зданий. За этой работой следила полиция, а за неубранную территорию домовладельца могли оштрафовать.В 1955 году методика уборки снега в Самарской губернии сильно изменилась – на улицах стала появляться спецтехника. В феврале 1955 года за один день выпало больше месячной нормы осадков, однако справиться со снегом стало значительно проще.В январе 1976 года за ночь выпало 88 мм снега, что намного больше месячной нормы. В те дни метель буквально парализовала город и вызвала сбои в работе транспорта. Тогда с лопатами на улицы города вышли больше 30 тысяч жителей, расчищать снег пошли и рабочие с заводов имени Масленникова, 4 ГПЗ, металлургического и других. На помощь жителям в борьбе со снежными завалами вышла также и спецтехника, которую пригнали со строек и предприятий – механические снегопогрузчики, грузовики, бульдозеры и грейдеры.Последний масштабный снегопад, который вспомнили жители Самары, был в 2008 году. Тогда всего за три дня, 23, 24, 25 января выпало столько снега, что высота сугробов достигала почти метра. Автомобилисты не могли раскопать свои припаркованные автомобили, которые по крышу увязли в снегу. Многие бросали свои машины прямо на дорогах и шли на работу пешком, а дети не ходили на занятия в школу. Общественный транспорт застревал прямо на ходу, и пассажиры всеми силами выталкивали их из сугробов.Местные жители вспоминают эти дни 2008 года, как снежный апокалипсис, когда идти пешком на другой конец города было быстрее, чем передвигаться на транспорте. Вот и сейчас, в 2021 году нечто похожее случилось в Самаре в начале января. Прошло уже несколько дней после бурного снегопада, а на дорогах города все также наблюдаются 10-бальные пробки.