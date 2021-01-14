В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года на дебаркадере, пришвартованном в живописном месте на берегу Волги, схлестнулись сотрудники Росгвардии и уголовники. «Сражались», как ни странно, за тишину. С чего началась и чем закончилась эта история, узнали сотрудники «КП-Самара».Неожиданная встреча14 сентября 2019 года на дебаркадере в Красноглинском районе Самары собрались отмечать день рождения своего коллеги сотрудники Росгвардии. Гулять планировали целые сутки, на праздник привезли жен и детей.Отдых не задался почти сразу. Неподалеку от силовиков разместилась довольно шумная компания. Татьяна (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) оглянулась на соседей, раз, второй. Взгляд ее задержался на одном из парнишек: из-под футболки выглядывала знакомая татуировка с кельтским узором. Пара секунд – и девушка вспомнила: да это же Толик! Татьяна работает конвоиром, и Толика уже несколько раз доставляла из следственного изолятора на суд в автозаке.Толик, который то ли условный срок получил, то ли уже освободился, тоже заметил «старую знакомую», что-то шепнул товарищам, и обстановка постепенно стала накаляться. В ход пошли «блатные» песни с нелицеприятными эпитетами в адрес сотрудников правоохранительных органов, взгляды приятелей Толика все чаще задерживались на друзьях Татьяны. Девушка поняла, что надо что-то решать.Она отозвала своего мужа в тихое место, объяснила ему ситуацию. Организаторы торжества обратились за помощью к владельцу заведения: мол, надо бы что-то сделать, а то как бы чего не вышло. Тот сначала развел руками, потом все же придумал, как перевести соседнюю компанию в другое помещение.Жестокая дракаНо на этом история не закончилась. Ближе к полуночи веселье у силовиков чуть поутихло: пора было укладывать детей спать, мужчины убавили музыку, снизили тон разговора. За стенкой в это время вечеринка становилась все более буйной: вот уже не только музыка грохочет, но и в стенку как будто что-то бросают.В час ночи трое сотрудников Росгвардии – Алексей, Виктор и Степан пошли «на переговоры». Соседняя компания состояла примерно из 15 человек. Силовики потребовали прекратить дебош и вести себя тише, потому что у них уже спят маленькие дети. В ответ услышали предложение идти куда подальше и оскорбления. Завязалась словесная перепалка.На помощь к друзьям подоспел еще один росгвардеец – Михаил. Он был поспокойнее, спросил, кто организатор вечеринки, из-за стола к нему вышел Александр. Михаил представился, сказал, что является сотрудником Росгвардии, его друзья – тоже. Попросил выйти с ними в более тихое место, чтобы поговорить спокойно. За четырьмя силовиками последовал не только Александр, но и часть его компании. Разговора между «оппонентами» не получилось, завязалась драка. Силовики утверждают, что ее начал Александр.Сильнее всего в потасовке пострадал сотрудник вневедомственной охраны Виктор – у него диагностированы тяжелые травмы головы, переломы челюсти и носа. Его товарищи отделались травмами полегче.Странности делаИнтересно, что пострадавшие о произошедшем своему начальству доложили не сразу. По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, в больнице Виктор сказал, что упал. Врачи, конечно, покачали головами («Это ж как так надо умудриться»), но настаивать на криминальном характере травм не стали. Достоянием гласности сентябрьские события стали лишь пару месяцев спустя.- Один из участников драки связался с Виктором, предложил ему встретиться, чтобы обсудить ситуацию и возможную компенсацию, которая удовлетворила бы обе стороны, - рассказал «КП-Самара» источник, осведомленный в ситуации. – Виктор на встречу пришел с диктофоном, и запись разговора позже передал следователям.Уголовное дело в региональном Следственном комитете возбудили в декабре прошлого года, а подозреваемых разыскивали, задерживали и доставляли на допрос при помощи сотрудников УФСБ России по Самарской области.Расследование длилось почти год. В итоге четырем фигурантам в зависимости от роли каждого в потасовке с росгвардейцами обвинения предъявили в причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, а также в нанесении побоев и хулиганстве по мотивам ненависти в отношении социальной группы (под соцгруппой имеются в виду люди в погонах). Вменять им статью о нападении на сотрудников правоохранительных органов не стали, потому что потерпевшие в тот день были в штатском и не при исполнении.- В ходе следствия подозреваемые показания не давали, воспользовавшись правом, предоставленным им Конституцией РФ, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова. - На данный момент известно, что вину свою никто из них не признает.Санкции статей, по которым подсудимым предъявлены обвинения, предусматривают от 7 до 12 лет реального лишения свободы с внушительными штрафами. Судебные заседания по этому стартовали прямо под новый год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Били на глазах у жен и детей: за нападение на сотрудников Росгвардии задержали трех спортсменов15 человек избили стражей порядка, при этом следствие считает, что нападавшие знали, с кем имеют дело (подробности)«Ненавидели силовиков»: в Самаре отдали под суд фанатов, которые избили полицейских в кафеОбычная посиделка с женами и детьми закончилась для правоохранителей страшным избиением, нападавших задержали и обвинили сразу в нескольких преступлениях (подробности)