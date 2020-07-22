2020-07-22T20:01:09+03:00
Общество

“Хочу воспитывать их сама!” В Самарской области женщина пытается вернуть детей, которых у нее отобрали за жесткое обращение

Судам предстоит решить судьбу брата с сестрой, которые в свои 4 года уже испытали на себе человеческую жестокость
Александра БУДАЕВА
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Малышка несколько лет страдала от жестокости собственной матери. Фото: предоставлено волонтерамиМалышка несколько лет страдала от жестокости собственной матери. Фото: предоставлено волонтерами
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Двойняшки Ангелина и Миша родились 4 года назад, девочку мать как-то сразу невзлюбила: слишком похожа была на своего отца, который бросил семью. Малышке с самого детства жилось несладко: минимум еды и ухода, много тумаков. В 2018 году ребенок попал в больницу в крайнем истощении, на малышку обратили внимание мамочки других детей, и разразился скандал. Ангелину и Мишу забрали в детский дом, а Надежду М. отдали под суд. Сейчас женщина пытается отстоять право воспитывать детей самой.

Наказали условно

Надежду М. судили сразу за несколько преступлений: за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и за истязание несовершеннолетнего. В суде женщина заявила, что дочь, хоть и недолюбливала, но не истязала – мол, это воспитание такое было. Органы опеки в ответ зачитали список диагнозов, с которыми девочке теперь придется жить.

Гособвинение просило назначить подсудимой 6 лет реального лишения свободы, но районный суд, хоть и признал ее виновной, ограничился условным наказанием. В приговоре значится три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Подсудимая (на фото запечатлена стоя) хотела бы вернуть себе детей. Фото: предоставлено волонтерами

Подсудимая (на фото запечатлена стоя) хотела бы вернуть себе детей. Фото: предоставлено волонтерами

Приговор обжаловали и прокуратура, и адвокаты осужденной. Одни рассчитывали на ужесточение наказания, другие – на смягчение. Обе стороны в итоге остались ни с чем. 17 июля Самарский областной суд оставил все практически без изменений.

- Суд апелляционной инстанции исключил из приговора ссылку на то, что смягчающим обстоятельством можно признать тот факт, что «после совершения указанных там преступлений подсудимая больше никаких противоправных действий не совершала, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном суде.

Битва за детей

Тем временем в Тольятти решается судьба Миши и Ангелины. Двойняшки сейчас находятся в детском доме. Надежда М. надеется вернуть их себе, для этого она даже устроилась на работу в детский сад, но ушла оттуда, когда руководство узнало, что ее судили за истязание собственного ребенка.

Как рассказали «Комсомолке» волонтеры из организации «Право на счастье», вопрос о лишении Надежды М. родительских прав будет решать Центральный районный суд Тольятти, процессы должны начаться с ближайшее время.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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