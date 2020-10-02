В Самаре под суд отдали воспитателей, которые награждали сирот тумаками и подзатыльниками

Инцидент произошел в этой беседке Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре дошло до суда громкое уголовное дело, связанное с жестоким обращением с детьми-сиротами из дома ребенка «Солнышко».

Напомним, о странных методах воспитания стало известно в начале июля, когда в интернете появилось видео. На нем было видно, как воспитатель грубо вытряхнула ребенка из детской коляски, а потом дала по лбу другому.

Проверку учреждения начали самые разные службы, была создана даже специальная комиссия. Как говорят в доме ребенка, просмотр камер наблюдения подтвердил худшие опасения: этот инцидент не был единственным.

После этого двух воспитателей из «Солнышка» уволили («героиню» видео и ее коллегу, которая сидела рядом, но ничего не сделала), еще одну сотрудницу временно отстранили от работы. Все они свои наказания сейчас обжалуют в суде. Воспитательницы свое увольнение считают незаконным, требуют выплатить им зарплаты и премии за те дни, что их не было «на посту», а еще моральный ущерб - по полмиллиона рублей каждой.

Как рассудит гражданский суд, пока не ясно. Но у воспитателей теперь появятся проблемы поважнее - региональный Следственный комитет сегодня сообщил об окончании расследования и направления в суд уголовного дела в отношении них.

Двум женщинам вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), силовики пришли к выводу, что от их действий пострадали три 2-летних ребенка.

Решать судьбу экс-воспитателей будет Октябрьский районный суд. Санкции статьи, по которым им предъявлено обвинение, предусматривают до 3 лет реального лишения свободы.

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