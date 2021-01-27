Самарец, отрезавший матери голову мачете и убивший отца, вместо тюрьмы попал в больницу

Давид Кочладзе убивает уже не первый раз Фото: СОЦСЕТИ

Он уже убивал

Давид Кочладзе из Самары, зверски убивший своих родителей, не попадет за решетку. Такое решение приняли в суде Промышленного района города. Служители Фемиды посчитали, что мужчину нужно отправить не в колонию, а в больницу.

Преступление шокировало всех, кто о нем слышал. Днем 31 августа 2020 года жители дома на Ново-Садовой пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. Прибывшие на вызов силовики вскрыли дверь и увидели жуткую картину — изрезанного до смерти 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны. Последняя была спрятана в шкафу, ей отсекли голову и руку.

Орудие убийства нашли на месте происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Под подозрение сразу попал 40-летний сын пары — Давид. Он конфликтовал с родителям, просил у них денег, имел серьезные проблемы с наркотиками и психикой. Однажды мужчина так поругался с близкими, что отец даже с помощью мачете выгонял его из дома. Именно этим холодным оружием в итоге и совершена расправа. Не первая для обвиняемого — несколько лет назад он лишил знакомого жизни возле церкви, но попал не в тюрьму, а к врачам.

Поехал к гуру и устроил дебош

Но с 25 августа Кочладзе-младшего никто из соседей не видел. Как установили оперативники, он захватил около двух тысяч долларов из родительских накоплений и уехал в Санкт-Петербург.

— Мы предполагали, что он прячется там. Давид в последнее время сильно увлекся буддизмом, и в Питере находился его «гуру». Он хотел ему выплатить какую-то положенную у них дань, на это, видимо, и взял деньги, — поделился с «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В Северной столице беглец вел себя нескромно, на чем и прогорел. Он устроил дебош в автобусном парке, был задержан местными полицейскими и доставлен в отдел. В ходе изучения личности хулигана сотрудники ОВД с удивлением узнали, что перед ними гражданин, находящийся в федеральном розыске. 4 сентября Давида — его также знают как Дато — этапировали обратно в Поволжье.

Дело рассмотрели в Промышленном районном суде Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Следствие длилось несколько месяцев. Правоохранители пришли к выводу, что фигурант мог просто не контролировать свой ужасный поступок.

— Эксперты выявили у него психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера и лечении в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — отмечают в СУ СК России по региону.

Судья согласился с доводами обвинителей и отправил Кочладзе в клинику. Сам он спорить с таким вердиктом не стал.

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