В регионе продолжается вакцинация от коронавируса - она все больше набирает обороты. Школьники продолжают посещать занятия, не прекращаются рейды в общественном транспорте. В целом заболеваемость коронавирусом в губернии снижается, а вот случаев ОРВИ стало больше - это связано и с сезонным фактором.За последние сутки в Самарской области заболели коронавирусом 286 человек. С начала пандемии вирусом заразились 36872 человека. За это время умерли 745 человек: двое за 19 января. Как отметили на оперативном штабе, много заболевших коронавирусом продолжают находить в муниципалитетах. Все чаще вспышки находят в семейных очагах, также заражаются коллеги. Эксперты отметили, что у жителей региона слишком низкая вирусонастороженность.Оперативный штаб поручил главам муниципалитетов серьезнее вести разъяснительную работу и ужесточить меры безопасности, где это возможно.На 18 января показатель заболеваемости в Самарской области составил 9,03 на 100 тысяч населения (по РФ – 15,57), зафиксировано 288 случаев новой коронавирусной инфекции. На второй неделе нового года отмечается снижение заболеваемости в возрастных группах 18-29, 30-49, 50-64, более 65 лет (на 100 тысяч населения). В остальных группах, кроме детей до года, где заболеваемость на уровне предыдущей недели, — рост.Также за прошедшую неделю увеличилось количество случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии – показатели больше в сравнении и с первой неделей года, и с аналогичным периодом прошлого года. Эпидпорог по совокупному населению по ОРВИ превышен в 1,5 раза..В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться на процедуру можно на сайте госуслуг, а также в регистратуре своей поликлиники, на портале единой электронной регистратуры Самарской области (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»), по номеру 122 или 8 800 30–22–163 (добавочный номер 2).Самарский иммунолог рассказал, можно ли делать прививку, если есть антитела и стоит ли проверить, не болеете ли вы бессимптомно.А еще самарский врач объяснил, как страдает мозг после болезни COVID-19.