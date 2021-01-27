Травля в школе перерастает в кибербуллинг: что ждет учеников после пандемии

Школьные "разборки" могут перейти в интернет-плоскость Фото: Олег УКЛАДОВ

- Когда я была в третьем классе, у меня на губе вылез герпес, и одноклассники стали смеяться надо мной и дразнить меня. Но моя классная руководитель быстро это пресекла: она объяснила, что это обычное дело, и вообще обижать других нехорошо. С тех пор у нас очень дружный класс, и мы не даем друг друга в обиду, - поделилась с корреспондентом «КП-Самара» одна из учениц 8 класса.

Нужно сказать, что девочке повезло: не все истории о школьном буллинге заканчиваются хорошо. Буллинг – это травля, в которой участвуют все: главарь, его «команда поддержки», сочувствующие и свидетели, которые остаются в стороне и боятся. У каждого из них в результате может развиться психологическая травма, которая впоследствии отразится на их отношениях с противоположным полом и собственными детьми. Именно поэтому так важно распознать и нейтрализовать конфликт между учениками на раннем этапе.

Первый признак буллинга – изменившееся поведение: ребенок ставится скрытным, придумывает разные поводы, чтобы не идти в школу, а когда идет туда, выбирает длинную дорогу и окольные пути.

Прокуратура выявила за прошлый год 3,5 тысячи нарушений в система профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В Самарской области на выявление конфликтов внутри коллектива учеников ориентированы классные руководители и школьные психологи. Но наши проверки показывают, что они часто скрывают конфликтные ситуации, надеясь решить их своими силами, и не обращаются за помощью, - говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Алексей Клещев.

- Так может быть, не наказывать школы за промахи, а помогать им, а потом поощрять и хвалить за то, что они делают хорошо и правильно? – предложила начальник отдела социального проектирования и поддержки детских и молодежных организаций Агентства по реализации молодежной политики Наталья Бондаренко. – А то, когда мы предлагаем школам помощь, они говорят: «Ой, у нас такого нет, у нас все хорошо». Но на самом деле практически в любом коллективе есть проблемы, с которыми дети остаются один на один. Между тем, разговор о том, кто такой агрессор, к каким последствиям может привести буллинг, кто такая жертва, что с ней происходит – даже этот разговор помогает ребятам двигаться к решению проблемы.

Даже разговор о структуре и последствиях буллинга полезны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже почти 10 лет существует Ассоциация детских служб примирения. Общественники искали разные подходы и методики, в итоге «появился на свет» проект «Обидка» (расшифровывается как «обычная история детской коллективной агрессии»), который был поддержан Фондом президентских грантов. Сейчас они «воспитали» 10-12 коллективов, служб примирения и групп школьников, которые прошли обучение и могут на равных разговаривать со сверстниками и становиться посредниками в решении конфликтных ситуаций.

В Самаре школьные службы примирения появились в 2009 году, первопроходцем стала школа №105 По словам главного специалиста департамента образования Самары Натальи Турсуковой, сейчас такие службы появились уже в 77 городских школах. Их цель – решить конфликт, снять напряжение в коллективе до того, как он перешел в насилие.

- С 2010 года в Самарской области более 12 тысяч человек получили помощь в школьных службах примирения. И у нас поставлена задача в 2021 году создать такие службы в каждой общеобразовательной школе региона, - сообщила консультант управления общего образования Министерства образования и науки Самарской области Светлана Деревянко. – У нас есть хорошая динамика: в 2019 году в программе участвовали 57 школ, на сегодняшний день – 140.

В каждой школе в Самарской области хотят создать службы примирения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлый год, по данным представителей минобразования, в Самарской области не было зарегистрировано случаев буллинга. Однако расслабляться рано: в период пандемии и дистанционного обучения обострилась проблема кибербуллинга – то есть травли в интернете.

- Он особенно опасен для тех, кто постоянно находится на индивидуальном обучении – такие дети мало социализированы, - считает директор Центра психологического здоровья и образования Самары Алексей Клюев – Они не могут дать отпор, и легкий троллинг в отношении них в каких-нибудь группах в соцсетях может перерасти в травлю, последствия которой непредсказуемы.

- Кибербуллинг особенно опасен тем, что происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Плюс он часто бывает анонимным, а потому развязывает руки, - объясняет руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева.

Директор Регионального социопсихологического центра Татьяна Клюева признает: пока что органы профилактики следуют за учениками, часто даже отстают. Технологии, которые сейчас «на вооружении» у взрослых – вовлечение ребят в спорт, волонтерство, экологическое движение – не охватывают настолько широкую аудиторию, как тот же Tik Tok. Между тем, именно взрослые, а не их сверстники в интернете должны дать школьникам знания для адаптации к реальному миру и «задачки» для развития ума, сознания и разных сторон личности.

Эксперты обсудили, как противостоять школьным конфликтам в реальности и в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы как раз работаем над программами профилактики насилия, одна из последних - «Искусство ненасильственных отношений», она разработана для подростков от 12 до 18 лет и опробирована в прошлом году в Самаре и Оренбурге с группами тинейджеров, - рассказала Анастасия Бабичева. – Программа уже показала свою эффективность сразу по нескольким показателям, и очень хотим сотрудничать с образовательными учреждениями и школьниками.

По сути программа представляет собой лагерь дневного пребывания в каникулы и рассчитана на 6 рабочих дней, за которые ребята разбираются в проблеме с точки зрения психологии, юриспруденции и учатся работать с собственной агрессией.

- Я участвовала в этом проекте на весенних каникулах, мне было очень интересно, я узнала много нового для себя, - рассказала школьница София Фефилова.

В помощь жертвам насилия созданы разные службы, куда можно обращаться 24 часа в сутки 7 дней в неделю Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОНКРЕТНО

Как помочь жертве буллинга

1. Поговорите с ребенком. Объясните ему, что ситуация не нормальна, насилие неприемлемо, он это ничем не заслужил, он – не один, родители готовы ему помогать.

2. Обратитесь в школу. Начинайте с классного руководителя: опишите ситуацию, свои переживания, последствия буллинга, если учитель не в курсе – в общем, объясните актуальность проблемы, чтобы она не замалчивалась.

3. Идите к психологу – школьному, если он достаточно компетентен, или к стороннему специалисту.

4.Школа в это время должна начать работу с авторами буллинга: классный руководитель организовывает работу со всем коллективом, плюс отдельно - с автором насилия.

5. Следите за тем, как развивается ситуация, не пускайте все на самотек. Если нанесен физический ущерб, то есть смысл обращаться и в полицию.

Как помочь жертве кибербуллинга

1. Начинаем с разговора: ребенок не виноват в том, что происходит, и вы готовы ему помочь

2. Если ребенок получает угрозы или оскорбления, то помним: есть соответствующие статьи УК РФ. Поэтому мы делаем скриншоты, записи, все сохраняем и пишем заявления в соответствующие органы правопорядка. Даже если угрозы анонимные, у силовиков есть возможности установить, от кого они исходят.

3. Работа с психологом никогда не будет лишней, потому что жертва всегда получает травму, и с ней нужно работать.

4. Пересматриваем свой подход к онлайн-поведению ребенка. Это не значит, что его нужно жестко контролировать и все запрещать. Но с ним нужно проговорить, какое поведение в сети можно считать безопасным, на этот счет есть даже специальные курсы.

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