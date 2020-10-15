Пока не убил - не накажут: почему взрослые бьют детей и считают это нормальным

Дети все чаще становятся жертвами насилия

В судах Самарсой области все чаще оказывают дела, связанные с насилием над детьми. В Тольятти отчима обвиняют в избиении до смерти 2-летней девочки, в Октябрьске отец никак не мог успокоить младенца и не придумал ничего лучше, чем ударить дочку дважды утюгом по голове. В Александровке волонтеров шокировала малышкав больнице: ребенок был избит, истощен, напуган. И только после долгой работы активистов маму стали проверять.

Бьете детей? Да вы слабак

Психолог проекта "Знание остановит гендерное насилие" Наалья Клочкова объясняет: в первую очередь нужно говорить не о том, что случаев насилия становится больше, а об их огласке.

- Число сообщений о фактах насилия возросло, но это связано не столько с увеличением числа пострадавших, сколько с тем, что в обществе меняется отношение к насилию. О фактах насилия в семье стали чаще говорить в обществе и СМИ, это перестало быть нормой, - уверена она.

Сейчас по словам Натальи Клочковой меняется культура воспитания детей и ремень уходит с первых позиций в качестве аргумента. Но не во всех семьях.

- Родители бьют детей чаще всего от неспособности справиться с ситуацией. Те уголовные дела, о которых в последнее время писали, - это прежде всего злоупотребление родительской властью, своего рода вседозволенность, поскольку дети находятся в зависимом положении и сами не могут противостоять этому, - говорит женщина.

Заплати штраф и лупи дальше?

Марина Федотова - руководитель волонтерского движения «Право на счастье». Именно она с коллегами забила тревогу, когда увидела в больнице истощенную девочку в Ставропольском районе. Сейчас идут суды, маму должны лишить родительских прав. Марина считает: так много насилия в семьях еще и потому, что это совершенно не наказуемо.

- К примеру, ребенка можно оставить в коляске на полдня или избивать на протяжении многих лет, и максимум, что за это будет, - штраф 500 рублей. Именно безнаказанность позволяет взрослым распускать руки, - подытоживает она.

До 5 тыс рублей вырастет штраф за повторное нарушение. Но кто сообщит о нем? Еще одна сторона вопроса: наши люди предпочитают в жизнь соседей не лезть. А для того, чтобы наказание было серьезным, еще нужно доказать, что над ребенком издевались специально.

Хотя, с другой стороны, все чаще в социальных сетях жалуются родители обычных непоседливых детишек: мол, упал - ппал в больницу - пришли проверяющие, заглядывают в холодильник. Так где же граница заботы о детях?

- Остановить насилие можно при помощи широкой огласки, - уверена Марина Федотова. - Чем больше люди будут обращать внимание на происходящее вокруг и чем меньше бояться вмешиваться в чужие дела, тем лучше. Не стоит стесняться позвонить в органы опеки или полицию о жестокости и насилии, этим вы можете спасти кому-то жизнь.

А что думаете вы? Позволяете себе шлепнуть ребенка по попе или же приветствуете другие методы воспитания? Обсудим в комментариях.