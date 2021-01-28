Приносили мешок с мусором и кота: Оценщица рассказала о секретах работы ломбарда, воришках и грабителях

Обогатились ли ломбарды в пандемию, как часто сюда наведываются воришки и дала советы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Перед окошечком мужик, у него на руках кот. Я хлопаю глазами и пытаюсь объяснить, что вот такое вот живое мы не принимаем. Мужик трясет сертификатом породы, кот орет. Через пять минут влетает в ломбард фурия: мужику дает по лбу, кота забирает…

Новых знакомых Алена любит шокировать этой историей. Мол, вот она какая – жизнь простого оценщика в ломбарде. На самом деле за пять лет работы таких трагикомедий немного – в основном перед ней разворачиваются самые скучные житейские драмы. Но уходить с «хлебного места» она не собирается: народная тропа в ломбарды никогда не зарастает и если работать хорошо и не ошибаться, в месяц можно получить до 80 тыс рублей.

«Комсомолке» Алена рассказала, обогатились ли ломбарды в пандемию, как часто сюда наведываются воришки и дала советы: что выгоднее всего сдавать в залог и когда такой «кредит» реально может помочь.

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО СТЕРВЫ

- Раньше я работала учительницей – надоело. Денег нет, а седые волосы в 25 лет - есть. В ломбарде работала моя подружка, вот и я пришла. Тут честнее, чем в банках: приносишь вещь, оставляешь ее в залог, получаешь деньги – кредит под ставку 8-16%. Через месяц выкупаешь - с набежавшими процентами, или теряешь вещь. Но никакие коллекторы за тобой бегать не будут.

Первое время работать было морально тяжело: ведь большинство приходят сюда со своими историями, проблемами и слезами. Все бабушки по умолчанию несчастные и с трясущимися руками. Женщины с тяжелой судьбой и мужиками-козлами. Если всех жалеть – можно сойти с ума. У меня была напарница, которой сел на уши постоянный посетитель: все рассказывал, что работу он потерял, но совсем скоро, мол, все изменится, делал комплименты. И она ему на вещи цены завышала, долги прощала – а он потом исчез. А хозяин вскоре выяснил, что предметы в залоге стоят дешевле, и был в ярости.

Со мной другая история произошла: я повелась на слезы молоденькой девушки. Приняла у нее телефон без документов, плохо проверила, а он ворованный оказался, и всю сумму у меня потом из зарплаты вычли. Еще очень много наркоманов, алкоголиков, и сразу знаешь – за вещами они не вернутся. Кто-то на них даже наживается, занижает цену – ведь это как раз та категория, которая спорить не будет, им бы скорее купюры получить. А ведь за за каждым – несчастная мать, жена или муж.

В ПАНДЕМИЮ НЕСЛИ АЙФОНЫ

Самый распространенный товар – золото. Мы принимаем ювелирку на вес, без учета камней: кольцо с бриллиантом и с фианитом будет стоить примерно одинаково. Учитывается, конечно, дизайн, бренд. Дороже стоят эксклюзивные украшения, чем лом (сломанные цепочки, браслеты, годные лишь на переплавку). В целом за грамм можно получить от 500 до 2500 рублей. Зубы сдавать – выгодно, бриллиантовые колье – не очень. За обручальное колечко без камней дадут около 70% цены. Для такого есть специализированные ломбарды с оценщиками, которые оценят и каждый камень. Если же оставляете очень дорогую вещь в обычном ломбарде, потом обязательно проверьте – не подделку ли вернули. Ну или проверьте на слово, если ан услуги ювелира-оценщика нет денег.

Определять подлинность золота нас учили больше месяца. У меня на рабочем месте есть весы и химические реактивы. Делаю надпил – капаю жидкость. Если пошла зеленая пена – это не золото. Люди сами удивляются: мол, не знали, что вещичка только позолоченная. Или что-то быстренько понимают о свих близких. Однажды клиентка прямо перед окном начала звонить сестре и кричать на всю улицу: оказывается, та давно подменила все оставшиеся от родителей украшения дешевой копией и промотала деньги.

Есть и мошенники иногда в полые внутри украшения заливают вольфрам, у него плотность как у золота. Я каждый день читаю в интернет-группах о новых мошенничествах, с которыми коллеги уже столкнулись, учусь, можно сказать. Иногда оценщиков подводит невнимательность: например, проверим замочек цепочки – золотой, а все остальное – подделка.

Во время пандемии мы не закрывались. Я ждала, что будет наплыв клиентов, но поток вырос ненамного. К людям, которым надо дожить до зарплаты, прибавились те, кто потерял работу. Телефоны нам и раньше часто сдавали, но в прошлом году было много айфонов – их покупали в кредит, а как прижала судьба, сразу поняли, что это не самое важное в жизни. За них много не даем: владелец может удаленно телефон заблокировать и он превращается в кирпич. Из техники часто приносят планшеты и ноутбуки - тоже вещи не первой необходимости. А однажды мне пытались сдать пылесос с полным баком мусора. Я не взяла - не знаю, что уж там была за история.

Еще одна популярная категория – шубы. Здесь важно, чтобы они были новые, не сильно поношенные, желательно – с чеками и сертификатами. На руки за нее можно получить 40% от изначальной цены. Чтобы выкупить обратно через месяц придется заплатить примерно на 8% больше. Я советую всегда: заранее подумайте, будете забирать вещь или нет. Многие начинают прикидывать свои возможности уже потом: а ведь если вы готовы с вещью проститься и знаете, что не сможете вернуть деньги - лучше продайте на интернет-площадке, получите больше.

ВОРИШЕК ВИДНО ПО ГЛАЗАМ

Ворованные вещи для нас отдельная проблема. Мне как оценщику они не нужны: придет полиция, все конфискуют, а получить с воришки деньги – даже если его найдут – нереально. Соответственно, платим из своего кармана. Со временем на таких умников появляется чутье: или глаза бегают, или пытаются по чужому паспорту «проскочить», торопятся, начинают спектакли разыгрывать, сбивать с толку.

Сами продавцы тоже пытаются мошенничать: всегда сложно не сорваться, если у тебя в руках чужие деньги. Оформляют на себя или знакомых займы, потом не возвращают – а вещи в залоге копеечные. Кто-то чужими паспортами для этого пользуется. Одной продавщице потом пришлось кредит брать, чтобы расплатиться. Я в такие махинации не лезу.

Грабителей ломбарды тоже привлекают. Правда, у нас все хорошо защищено: броинрованное стекло, комната на замке, откуда я не имею права выходить. В случае нападения должна подойти к сейфу и стоять рядом, вызвав полицию – даже если будут стрелять вз зале и брать заложников. Впрочем, насколько я читаю новости, чаще нападают на офисы микрофинансов.

В целом у нас сезонность в бизнесе большая: идут к нам перед школой, перед праздниками, когда деньги на подарки нужны. Многое из того, что перед Новым годом сдают, так и не выкупают, поэтому где-то в середине января-начале февраля в ломбардах устраивают распродажи, и хорошую технику или новые вещи можно купить с дисконтом почти в 50%

БДИ

Что стоит знать о ломбардах?

- Ювелирный ломбард должен иметь лицензию на осуществление ломбардной деятельности от Центробанка, свидетельство о государственной регистрации, специально оборудованный сейф для хранения принятых от клиентов предметов. Все официально зарегистрированные ломбарды внесены в Госреестр, который есть на сайте ЦБ РФ.

Он может работать только с 8 до 20.00, легальные ломбарды не работают круглосуточно. Стоит понимать, что в нелегальной организации никто не несет ответственность за сохранность сданной вещи. Да и цены могут быть гораздо менее выгодными – зато здесь работают с криминальным миром.

- Процентная ставка по займу ограничена значением, которое ЦБ РФ выкладывает каждый квартал на официальном сайте.

- Принимать здесь могут только движимое имущество: землю или дом в залог не примут

- Штрафовать за просрочку платежа, включать в сумму долга дополнительные платежи и комиссии запрещено

- В ломбарде можно оставлять ценные вещи на хранение. Так, можно хранить шубы летом или драгоценности во время отпуска: здесь обеспечат охрану и правильные условия (влажность, температуру), а если что случится – вернут деньги, ведь вещь будет застрахована. Стоить это будет все те же 6% в месяц.

Только цифры

3180 ломбардов зарегистрировано в России. У многих из них по несколько точек, так что по факту работает около 7,2 тыс. таких организаций.

35 млрд рублей – на такую сумму сдают вещи в год жители Москвы.

Сколько можно получить

Ювелирные украшения: 500-2500 за грамм золота

Бытовая техника и электроника: max 80% от начальной цены,

Шубы и другие меховые изделия: 40-60% от начальной цены,

Автомобиль: max 70% от начальной цены,

Часы: max 60% от начальной цены

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