Самарец, отрезавший матери голову мачете и убивший отца, вместо тюрьмы попал в больницу

Давид Кочладзе убивает уже не первый раз
Фото: СОЦСЕТИ
Он уже убивал
Давид Кочладзе из Самары, зверски убивший своих родителей, не попадет за решетку. Такое решение приняли в суде Промышленного района города. Служители Фемиды посчитали, что мужчину нужно отправить не в колонию, а в больницу.
Преступление шокировало всех, кто о нем слышал. Днем 31 августа 2020 года жители дома на Ново-Садовой пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. Прибывшие на вызов силовики вскрыли дверь и увидели жуткую картину — изрезанного до смерти 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны. Последняя была спрятана в шкафу, ей отсекли голову и руку.
Орудие убийства нашли на месте происшествия
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
Под подозрение сразу попал 40-летний сын пары — Давид. Он конфликтовал с родителям, просил у них денег, имел серьезные проблемы с наркотиками и психикой. Однажды мужчина так поругался с близкими, что отец даже с помощью мачете выгонял его из дома. Именно этим холодным оружием в итоге и совершена расправа. Не первая для обвиняемого — несколько лет назад он лишил знакомого жизни возле церкви, но попал не в тюрьму, а к врачам.
Поехал к гуру и устроил дебош
Но с 25 августа Кочладзе-младшего никто из соседей не видел. Как установили оперативники, он захватил около двух тысяч долларов из родительских накоплений и уехал в Санкт-Петербург.
— Мы предполагали, что он прячется там. Давид в последнее время сильно увлекся буддизмом, и в Питере находился его «гуру». Он хотел ему выплатить какую-то положенную у них дань, на это, видимо, и взял деньги, — поделился с «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.
В Северной столице беглец вел себя нескромно, на чем и прогорел. Он устроил дебош в автобусном парке, был задержан местными полицейскими и доставлен в отдел. В ходе изучения личности хулигана сотрудники ОВД с удивлением узнали, что перед ними гражданин, находящийся в федеральном розыске. 4 сентября Давида — его также знают как Дато — этапировали обратно в Поволжье.
Дело рассмотрели в Промышленном районном суде
Фото: Михаил ГОРЮНОВ
Следствие длилось несколько месяцев. Правоохранители пришли к выводу, что фигурант мог просто не контролировать свой ужасный поступок.
— Эксперты выявили у него психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера и лечении в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — отмечают в СУ СК России по региону.
Судья согласился с доводами обвинителей и отправил Кочладзе в клинику. Сам он спорить с таким вердиктом не стал.
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