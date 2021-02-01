В Самаре проверили состояние дома на Галактионовской, где рухнула стена

Около дома ведутся работы Фото: Вячеслав Сорокин

Валентина Александровна утром в пятницу проснулась вся в слезах. Ей снилось, что она была около бассейна, в котором утонула маленькая девочка. Женщина рассказала, что не умеет плавать, а потому не спасла девочку и очень расстроилась. Она долго не могла понять, к чему этот сон, пока не пришла в свою квартиру в доме на Галактионовской, 153, где прорвало трубы отопления.

В начале сентября в Ленинском районе Самары обрушилась стена на улице Галактионовской. В результате случившегося лишь чудом никто не пострадал.

В день обрушения около дома с самого утра велись ремонтные работы - копали котлован, чтобы починить канализацию. Когда начали трещать стены и осыпаться штукатурка, жители потребовали прекратить работы. Жильцы, взяв ценные вещи, повыбегали из дома, рабочие выбежали из котлована - и стена рухнула.

Жильцов разрушенного дома расселили в маневренный фонд, изначально предоставив квартиры в Озерном, где жить оказалось тоже невозможно. В итоге поселили в квартирах в разных частях города - кто-то оказался на Гагарина, кто-то на Димитрова.

Траншея около дома на Галактионовской Фото: Вячеслав Сорокин

В пятницу, 29 января, в доме побывала очередная комиссия. Зашли и в квартиру Валентины Александровны. Она рассказала, что недавно закончила ремонт, на который взяла крупный кредит. "Хотела пожить нормально, а тут такое", - сокрушается женщина.

Несмотря на то, что в доме с сентября никто не живет, там дали тепло. Топит так, что в оставшихся квартирах очень жарко. Поврежденный дом такой жары не выдержал и коммуникации лопнули. Часть квартир затопило, еще больше усугубив ситуацию. Жители ходят по квартирам, считая новые трещины. Они рассказывают, что это уже минимум второе затопление. "Хорошо, что отключен свет, а то тогда бы сгорело все", - говорят жильцы.

Эти разрушения появились уже после обрушения стены Фото: Вячеслав СОРОКИН

Ранее было принято решение восстанавливать дом, но, глядя на новые разрушения, непонятно, что тут восстанавливать. В некоторые квартиры зайти уже невозможно - вход был только с Галактионовской, теперь за одной из дверей самый настоящий обрыв. Дверь открывается наружу - фактически, в пустоту. Валентина Александровна приспособила веревку, чтобы притягивать к себе открытую дверь - иначе до ручки не дотянуться, пола там просто нет.

В пятницу в дом приходила комиссия из городской администрации, поэтому пришли большинство жильцов и увидели затопленные квартиры - мокрые стены, лужи на полу, вода на подоконниках, запотевшие стекла. О том, что дали отопление, никто и не знал. "Складывается впечатление, что наш дом добивают и специально разрушают", - говорят жильцы. Чиновники прошли по квартирам, записали и сфотографировали новые повреждения, но не смогли ответить, что же будет дальше. Жильцы говорят, еще пару месяцев назад обещали, что люди смогут вернуться в свои квартиры. Прошло полгода с момента обрушения, а понимания, что будет дальше, так и нет. Какого-то человека, работающего над проблемой от власти, к которому могут обратиться жильцы с вопросами, по сути нет. По их словам, есть только рабочие телефоны, по которым практически не дозвониться. А когда все же отвечают, то чего-то конкретного сказать не могут.

Спустя несколько дней после отъезда комиссии ситуация изменилась в худшую сторону - подтеки на стенах стали гораздо сильнее, в квартире у Валентины Александровны мокрые абсолютно все стены, а снаружи на доме видно, как с третьего этажа стекает вода.

Жители дома сделали ремонт в своих квартирах Фото: Вячеслав СОРОКИН

Пока жильцы разрушенного дома остаются в маневренном фонде, где тоже без проблем не обходится. По их рассказам, одну из предоставленных квартир недавно затопили соседи, в другой пришлось едва ли не ремонт делать. Но, конечно, это лучше, чем Озерный или вообще ничего. Есть понимание, что маневренный фонд предоставлен на два года.

Большинство жильцов уже не хотят возвращаться обратно в дом на Галактионовской. Говорят, что там даже находиться опасно, не то чтобы жить. Глядя на масштаб разрушения и новые трещины, становится непонятно, что тут планируют восстанавливать. Тем не менее, около дома продолжаются работы. Копают траншею, чтобы прокладывать канализацию. При этом, как рассказали "КП-Самара" в "Самарских коммунальных системах", работы там велись в новогодние праздники.

Официально

Жильцы дома по факту случившегося обращались в полицию. Как говорится в постановлении от полиции (копия имеется в распоряжении редакции), граждане сообщили, что "неустановленные лица проводили работы по восстановлению канализационных сетей". В постановлении сказано, были подготовлены и направлены запросы по факту случившегося в администрацию Ленинского района и в Самарские коммунальные системы. "Установить неизвестных граждан и организацию, направившую их для выполнения работ, а также получить ответы из вышеназванных организаций в отведенные законом сроки не представилось возможным". В итоге состава преступления не нашли, в возбуждении уголовного дела отказали.

Жители намерены обратиться в прокуратуру.