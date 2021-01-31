В жуткой аварии погибли 12 человек

31 января в Самарской и Ульяновской области объявили днем траура. Вечером в пятницу в регионе произошла страшная авария. Под Сыранью прицеп фуры занесло на заснеженной трассе, под удар попал пассажирский автобус, который ехал по маршруту Сызрань - Репьевка - Красносельск. Транспортное средство превратилось в груду металла. 10 пассажиров погибли на месте, еще двое умерли немного позже в больнице. В реанимации еще 11 человек, один из них - несовершеннолетний ребенок, его уже доставили в больницу в областной центр. Также перевезти в больницы Самары и Тольятти пришлось еще четверых человек. У большинства пострадавших многочисленные переломы, у большинства - стабильно тяжелое состояние, одна девушка в коме.

- Красносельск, Крупзавод, Красный в трауре . Такой масштабной трагедии не было ещё . Всем погибшим вечная память а живым скорейшего выздоровления.

31 января в регионе выражали соболезнования семьям погибшим ... и конечно желали здоровья тем, кто оказался в больнице. КП-Самара поименно вспоминает всех, кто ехал этим "рейсом смерти", для кого эта поездка оказалась последней.

Игоря Ильина - водителя автобуса - в селе очень уважали Фото: СОЦСЕТИ

Игорь Ильин, 57 лет

Водитель автобуса Игорь Ильин жил в Красносельске, был радиолюбителем и очень любил свою работу. У мужчины пять взрослых детей. В Красносельске жил с матерью, их обоих в селе любили и уважали. Подробности в материале >>>

Файрузя Янгазова торговала на рынке в Сызрани Фото: СОЦСЕТИ

Файрузя Янгазова, 52 года

Женщина работала в Сызрани на рынке, торговала мясом. Ездила на этом автобусе домой. У нее остались трое взрослых дочерей. В тот вечер она задержалась на работе, поэтому попала на несчастливый рейс.

Елена Сорокина недавно устроилась на работу на заправку Фото: СОЦСЕТИ

Елена Сорокина, 44 года

У женщины остались трое детей - самому младшему сыну было 11 лет. В тот вечер он был дома один и ждал маму с работы. Елена не так давно устроилась работать на автозаправку около Сызрани. И в тот вечер она ехала домой с работы. Подробности >>>

Аслан Тагиев погиб в 41 год Фото: СОЦСЕТИ

Аслан Тагиев, 41 год

Аслан родом из Красносельска, жил в Сызрани. У него была дочка.

Андрей с женой были счастливыми родителями

Андрей Шебаршев, 33 года

Мужчина жил в Тольятти, в этот день они с семьей приехали в Сызрань, сам Андрей купил продукты для родителей и отправился в село. Но до дома не доехал. Теперь его похоронят рядом с отцом. У мужчины осталось двое детей. Его жена поделилась болью в посте:

- Как сказал наш сын, это самый плохой день за 10 лет! Родной тебя пришли проводить в последний путь очень много людей, все они тебя любили и любят , никто не верит, и всем тебя очень жалко! Родной нас поддержали все кто тебя любят , Я говорю от нас всем большое спасибо ! Всем, всем, большое спасибо за помощь ! Всех люблю! Желаю всем здоровья ! Огромное спасибо. Ты был хорошим человеком и твои родные, друзья, знакомые нас одних не оставят ! Сейчас мы с Алешей мечтаем о памятнике для тебя и большой скамейке!

Сергею Осокину было 39 лет Фото: соцсети

Сергей Осокин, 39 лет

Жил в селе Репьевка в Ульяновской области, в тот день возвращался с работы.

Людмилу Рыжову любили все коллеги и друзья Фото: СОЦСЕТИ

Людмила Рыжова, 43 года

Мать двоих детей, красивая, умная, интеллигентная - о Людмиле скорбят односельчане, друзья и знакомые.

- Милая, жизнерадостная, искренняя и неповторимая Людочка, в наших сердцах останется только светлая и добрая память о тебе, - пишут о ней в соцсетях.

Кристина Спицина, 21 год

Кристина не успела выйти замуж, работала, жила с мамой. Хоронить ее будут в свадебном платье.

Также погибли другие жители и уроженцы Красносельска:

Ольга Степанова, 51 год

Сергей Бухвалов, 48 лет

Вадим Семьянов, 50 лет

Андрей Городнов, 50 лет

Редакция КП-Самара приносит соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии.