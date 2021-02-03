«Смотрела на смс и не верила»: в Самарской области закрыли сбор на реабилитацию маленькой девочки

Фото группы "Маша Потёмкина - навстречу к первым шагам" (vk.com/club179777467)

- Иногда, конечно, становится тяжело. Расплачусь, но потом посмотрю на Машеньку, на то, как она борется, как хочет ходить и развиваться, и становится легче. В пандемию нам, как и многим, пришлось нелегко, но мы боремся. Я понимаю, что останавливаться нельзя, иначе потеряем все что наработали, - рассказывала накануне многодетная мама Наталья Потемкина.

Борьба за счастье

О Машеньке из Сызрани «Комсомолка» писала год назад. Третья девочка в семье Потемкиных родилась раньше срока. Врачи боролись за жизнь мамы, о ребенке даже не думали. Позже малышке поставили страшные диагнозы: синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга. С этого дня началась борьба за счастье и нормальную жизнь девочки.

Многочисленные курсы реабилитации. Занятия с логопедами и дефектологами. Серьезные лекарства. Девочка проявляет удивительную волю к жизни и делает то, что, по мнению некоторых врачей, невозможно.

- Машенька уверено говорит полными предложениями, поет песни, читает стихи. После очередного курса реабилитации дочка стала интересоваться миром вокруг. Идем гулять, а ей все интересно, смотрит по сторонам, изучает. Машенька понимает просьбы, отвечает. Сейчас мы работаем над речью. Для нас важно чтобы Маша научилась общаться со сверстниками и сделала первые самостоятельные шаги. Она сначала уварено ползала, а теперь уже без поддержки стоит на коленях. Врачи говорят, что следующий этап – шаги, - делится успехами дочери Наталья. Эти маленькие радости помогают маме троих детей справиться со всеми сложностями. – Сложно сказать, что помогает мне держаться. Маша – наша радость!

Первые шаги

Чтобы мозг Маши понял, как должны работать ноги, а мышцы привыкли к ходьбе, нужен курс микрополяризации в Санкт-Петербурге и «ЭкзоБот» для самостоятельной ходьбы и домашних тренировок. Потемкины позволить себе такое сейчас не могут, но именно в это время, когда Маша стремится бегать, очередной курс реабилитации и тренажер нужнее всего.

- Обратились за помощью к людям. Понимаю, что сейчас всем сложно. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы знаем, что добрые люди есть. Спасибо всем тем, кто пишет нам слова поддержки. Для меня это очень важно, - рассказывает Наталья.

Родители Машеньки очень переживали, что собрать необходимую сумму не получится. Оставалось еще около 140 тысяч, а поступления становились все более редкими, в последние дни средства не приходили совсем. Однако в минувшие выходные произошло чудо!

- Наш сбор закрыт! – неожиданно написала в понедельник Наталья. – С воскресенья стали приходить переводы. Откликнувшихся было много, а сегодня в обед пришли три платежа по 50 тысяч. Я смотрела на смс и не верила. Поступления без имени и отчества. Неизвестный волшебник или волшебница. Для нас это большая радость! Огромное всем спасибо!

Благодаря отзывчивым людям Машенька сможет пройти необходимую реабилитацию, а дома появится тренажер для постоянных тренировок. Родные девочки уверены, что Машенька будет ходить наравне со сверстниками, главное - не сдаваться.

Машенькиными победами семья Потемкиных делится в группе «Маша Потёмкина - навстречу к первым шагам!». Здесь же выкладывают все отчеты.

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