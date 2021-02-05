«Перешло в руки уже третьего следователя»: что происходит с делом полицейского, устроившего страшное ДТП под Самарой

В аварии оказались задействованы сразу три машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Младшего ребенка нашли в багажнике

Близкие Сергея и Любови Кузнецовых, разбившихся в страшном ДТП летом прошлого года, снова объявили о поисках свидетелей трагедии. Разбирательства никак не дойдут до суда, и родные погибших связывают это с личностью предполагаемого виновника аварии — старшего инспектора ДПС Волжского района Сергея Мясникова.

— Это ужасное происшествие хоть и получило массовую огласку, но так не и сдвигается с места. Делопроизводство перешло в руки уже третьего следователя. Многие боятся что-то говорить, потому что все жители одного села, а тут полиция замешана, — поделилась с «КП-Самара» подруга семьи Кузнецовых Анна.

Трагедия произошла вечером 7 августа 2020 года недалеко от села Подъем-Михайловка в Волжском районе. 25-летний Мясников, управлявший иномаркой «Датсун», протаранил «Хендэ Солярис» с четой Кузнецовых. Машину Любови и Сергея выкинуло на трассу — под мчавшуюся на большой скорости фуру «Вольво». Супруги не выжили, их трое детей остались сиротами.

В аварии погибли родители троих детей Фото: СОЦСЕТИ

— Они почти уже доехали, оставалось всего лишь 500 метров. «Датсун» на скорости врезался в заднюю правую часть машины. Сергей умер на месте. Остальных увезли в больницу. Люба впала в кому. Врачам спасти ее не удалось, около 5 часов утра она скончалась. Ксюша получила сотрясение мозга и глубокий порез века, ей наложили 14-16 швов. Алеше было сделано несколько операций на ножки. Самая младшая, 2 месячная Юленька, получила сотрясение — ее нашли в багажнике, —— рассказывал родной брат Любови Владимир.

Близкие жертв надеются на очевидцев

Потерпевшие уверены, а также некоторые очевидцы сразу после ЧП заявляли, что виновник аварии был пьян. Доказать, так ли это на самом деле, сейчас почти невозможно. На месте аварии к Мясникову не пускали его коллеги. Из больницы, куда его доставили для оказания первой помощи, Сергей сбежал, медицинское освидетельствование провести не успели. Его даже объявили в розыск, но спустя сутки мужчина сдался.

Сейчас Мясников под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники жертв ДТП просят всех, кто видел столкновение или заснял его на видеорегистратор, сообщить об этом и помочь добиться справедливого решения. Любую информацию можно направить по телефону 89872988265.

Трое детей мужа и жены сейчас живут с родителями Любови. Им можно помочь материально по телефону +79375734251 (Нина Александровна Жердова, бабушка сирот).

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