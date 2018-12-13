Найти и обезвредить! Родители погибших от «игр смерти» детей объявили в соцсетях охоту на сетевых маньяков

О смертельных играх в соцсетях в последние годы стали писать и говорить с пугающей частотой. Подростки гибнут при странных обстоятельствах. Только в Самарской области в ноябре произошли три трагедии, вызывающих вопросы. 12-го числа у многоэтажки прохожие обнаружили труп 14-летнего Владислава А., 16-го 14-летняя Анастасия Н. скончалась в магазине в селе Пестравка, 27-го в больнице от многочисленных травм умерла 13-летняя Надежда С., госпитализированная с улицы Аэродромной... В случае с Владом и Надей возбуждены уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства». Правоохранители не исключают, что ребят вынудили свести счеты с жизнью через Интернет. Кто может противостоять этому?

«Синий кит» - это только начало

Виновных ищут не только силовики, но и обычные люди. Больше ста волонтеров по всей стране своими силами сражаются с сетевыми убийцами. Многие из них - родители, потерявшие любимых детей.

- Мы вычисляем кураторов, игроков и опасные группы в социальных сетях, - рассказывает начальник межрегионального центра противодействия киберпреступлениям «Я выбираю жизнь» Сергей Цурко. - В нашей команде 56 мам, чьи дети погибли от игры «Синий кит». Все - в результате суицида. Мамы нашли переписки с кураторами в аккаунтах своих детей. Всего по России не менее 180 таких волонтеров. И эта цифра постоянно растет.

Марина Ф. (имя изменено), давно попавшая в поле зрения волонтеров, несколько дней назад в приватной беседе показала порезы на рукахФото: Из личного архива

Сергей 11 лет состоял в организации «Верим в чудо», которая поддерживает детей с онкологией. Это повлияло на то, чем он занимается сегодня:

- Видя, что от онкологии детей уходит немало, а тут еще и «Кит» забирает жизни, мы решили создать наш центр. Мониторим интернет с 2013 года, сначала я и несколько единомышленников были в «Китобое», потом он развалился. Как и «Антикит», «Дельфины», «Торпедоловцы», «Антисуицид» и более 70 схожих групп Сейчас в России я знаю 12 команд по кибербезопасности, входят в них и бывшие и действующие сотрудники МВД, и активисты, и лингвисты, и психологи.

Началось все не совсем с «Синего кита». Были предшественники.

- Игра создавалась в закрытой зоне в 2013 году — называлась «50 дней до моего суицида», или «4-20», потому что задания давались на это время и на 16-20, - говорит Цурко.- Создатель ни капельки не Филипп «Лис». Помимо него там были и «Клюй», и «Ян Цыган», он же «Алехандро Аморалес», уже осужденный за педофилию, кураторство и много что еще. У них появились предшественники, помощники, которых мы смогли вычислить в этих группах.

Детей уводят из «ВКонтакте» в «Телеграм»

Еще один пример того, как кураторы дают задания. На него удалось наткнуться агентамФото: из личного архива

Раньше весь процесс происходил только «Вконтакте». Куратор предлагает мальчику или девочке «поиграть» и дает указания. В наше время методы изменились - детей уводят в телеграм-каналы.

- «ВКонтакте» свыше тысячи суицидальных групп, в которых находятся дети. Администраторы или кураторы выходят на подписчиков напрямую, либо делают рассылку — заранее спланированную «атаку на «ВКонтакте», - объясняет специалист по киберпреступлениям. - В пабликах появляется что-то вроде рекламы «Хочешь играть, переходи по ссылке!» Она ведет в телеграм, а доступа к его беседам у нас, увы. нет. Их практически невозможно отследить. Когда ребенок не хочет переходить - под видом друга или подруги куратор пишет ему в личку: «Привет - не хочешь поиграть?» Если ответ положительный, то ребенку кидают ссылку. Если «Нет, не хочу, в группе просто ради интереса» - от него, как правило, отстают.

Задания доверчивым ребятам раздают те же самые, что и раньше: не спать несколько дней, резать руки, лечь на рельса, сделать фото на крыше... Последнее почти всегда самое трагичное.

База порезов

Еще один искусственный порез. Его отправляли девушке из Самары, которую волонтеры считают кураторомФото: Из личного архива

Каждую выявленную «группу смерти» отправляют на блокировку в Роскомнадзор. На кураторов пишут жалобы в МВД и СК.

- У наших волонтеров разные функции. Кто-то с помощью специально созданных компьютерных программ ведет мониторинг соцсетей: ищет преступные паблики и попавших в беду ребят. Есть «агенты» - волонтеры-психологи, которые с «фейков» детей состоят в сомнительном сообществе и ведут переписки под видом игроков. У всех волонтеров по 10-12 «детских» страниц. И 150%, что на нее напишет куратор. Тут мы начинаем их вычислять, - открывает секреты Сергей Цурко. - Работы хватает. Она сложная - группы появляются каждый день, понять - вредная она или нет - тяжело. Нужно анализировать посты, слушать композиции, смотреть видео. Кураторы постоянно меняют страницы.

План разоблачения разрабатывается сообща. Только после этого начинается «охота» на куратора. Зачастую, чтобы не спугнуть последнего, приходится выполнять его задания. Конечно, не по-настоящему. В центре «Я выбираю жизнь» числится девушка с кинокомпании, делающая для волонтеров рисунки порезов - у каждого есть целая база, максимально реалистичная. Сами борцы за чистый интернет никогда не наносят себе увечий.

Селфи с крыши? Бей тревогу!

Сергей занимается волонтерством по зову сердца. Для родителей, которые пришли сюда после пережитого кошмара, такая борьба — дело принципа.

Наталья Силкина 23 мая 2015 года лишилась своей дочери Василисы, которая погибла при странных обстоятельствах в Липецке. Ей было всего 14. Красивая и талантливая девочка, которая ни в чем не нуждалась. Но основания для возбуждения уголовного дела следователи нашли лишь спустя полтора года после случившегося — после неоднократных выступлений безутешной матери в СМИ. Правда, расследование ни к чему не привело.

Для Натальи борьба с убийцами из интернета стала делом жизниФото: соцсети

Наталья стала разбираться и выяснила - Василиса стала жертвой обработки и склонения к суициду посредством контактов в Интернете. Для потерявшей любимую дочь мамы это сродни реальному убийству. И оставлять его безнаказанным она не хочет.

- Мы - родители — никакое движение не представляем, мы сами по себе, - подчеркивает женщина. - Составляем группу тех, чьи дети погибли после контактов в интернете. Наши дела не расследуются или закрываются из-за неумения или нежелания работать следственными органами. Поэтому мы сами вошли в интернет-пространство и стали искать там то, на что наткнулись наши дети.

Задачи «команды родителей» такие же как и у центров по киберпретуплениям: спасать детей от участия в смертельных квестах, где они подвергаются психическому воздействию.

- Мы находим реальные данные прячущихся за множеством страниц в соцсетях убийц. Да, именно убийц, - настаивает Наталья. - И это позволяет судить преступников в реале. Наша цель: добиться справедливого расследования по каждому делу - в нашей группе их больше сорока. Это дела детей, убийцы которых продолжают свою кровавую деятельность в интернете и остаются безнаказанными. Мы с родителями хотим, чтобы не только исполнители, но и те, кто создал и запустил технологию убийства в сети, путем доведения до суицида, были наказаны.

Один из подростков, погибший в Самаре в ноябре, был обнаружен на МолодежнойФото: Из личного архива

Наталья предлагает конкретные меры для безопасности детей в Интернете:

- Первое, нужно в первую очередь обладать ясно изложенной информацией о наполнении интернета деструктивным контентом, быть информированным о веяниях и направлениях по типу групп смерти: анорексия, чайлдфри, колумбайн, догхантеры и т.п. По сути, это задача ложится на образовательные учреждения, имеющие прямой выход на родителей каждого ребенка.

Второе - нужно осознать, что довести ребенка до самоубийства, самоповреждения воздействуя на него через контакты в интернете - это реальность. Соответственно, родительский контроль неизбежен, как и понимание, что не смотря на занятость и проблемы, нет ничего важнее, чем установление действительно доверительных отношений. Если вы наблюдает смену настроения, дневную вялость, и ночную интернет активность ребенка, проявление апатии к реальной жизни, чрезмерное увлечение психоделикой, хоррором, резкий сброс массы тела, царапины или порезы на теле, видите фото - селфи с крыш или у Ж/Д полотна, вспышки агрессии при попытке ограничить доступ в интернет, значит пора бить тревогу, обрывать контакты, установленные ребенком в сети, проверять его контакты в реале, новых друзей в том числе.

Силкина полагает, что необходимо создать целую программу реабилитации для детей, попавших под психическое воздействие в сети:

-мТак же, как не ведутся расследования, не изучается и способ влияния на психику в подобных случаях, соответственно, официальных медицинских путей нормализации состояния человека нет.

Каждая смерть — большие деньги?

Борцы за чистый интернет уверены, что на смертях детей кто-то зарабатываетФото: Из личного архива

Позицию Натальи разделяет каждая мама-волонтер. Все они в замешательстве после своих личных историй и не скрывают этого в социальных сетях. Посты похожи на крик души, от которых щемит сердце.

- Через день после ухода нашего Димульки нам позвонили друзья и сказали, что страничку нашего сына в «ВКонтакте» изучил специалист IT-безопасности и с уверенностью можно сказать, что наш сын попал под влияние так называемых «групп смерти»... Более полутора лет не был допрошен ни один из одноклассников и друзей моего ребенка, не была получена выемка из соцсети, не была повторно допрошена психолог школы, которая в первом говорила о том, что дети и сотрудники школы знали о том, что собирается сделать мой сын, - делится Людмила, потерявшая сына в декабре 2016-го;

- В октябре 2016 Лилия показала мне рисунок кита на звездном небе. Она всегда что-то рисовала: зайчиков, девочек, цветочки. И вот - кит... Было около трех часов дня, позвонил сын. Скорая помощь...Следственный комитет «КИТ!!!!! КИТ!!! у вас кит нарисован!!!» - только и слышу сквозь шок. И что? Наша жизнь рухнула...Психолог из школы знала, что Лиял состоит группах смерти! Знала .....и никому ничего не сказала! А Лиля объяснила ей, что она уговаривает детей выйти из групп и не думает даже о смерти ... А потом они её убили. Мы никогда не могли бы даже подумать, что смерть может прийти из интернета...Это очень сложно понять, и почти нереально предотвратить. И всё что мы хотим и тогда и сейчас, чтобы убийц нашей Лилии - нашей радости, нашего счастья - нашли и наказали по справедливости, - говорит Татьяна, которая потеряла 12-летнюю дочь в ноябре 2016-го.

Трагедий десятки и родные погибших не собираются опускать руки. В то же время и с обратной стороны настроены серьезно, ведь ставки высоки. По наблюдениям волонтеров, преступникам выгодно продолжать свое дело.

- Игра сегодня — заработок. В регионе у куратора есть ответственный, который делит с ним ставку. Расценки от 5 до 50 тысяч долларов за ребенка, - уверяет Сергей Цурко. - Любому ребенку в игре выдается номер. И за смерть игрока куратор получает бешенные деньги. Заказчики по моим данным – из-за границы. У меня есть переписка с «Аморалесом», где он пишет, как идет заказ, и как идет отчет его выполнения. Последний делается либо через соцсети - «мертвые страницы», где выкладывается погибший подросток. Либо СМИ, помогает узнать куратору, что ставка заказчика сработала.

Силовики прислушиваются

Для результатов добровольцам просто необходимо контактировать с блюстителями закона. Но не всегда получается складно. Много жалоб на ту же Самару.

- Сколько информации мы давали - никакой реакции! - негодует Цурко. - До сих пор работает группа, которую отдавали в СК еще в июле 2017 года. Также я говорил о двух девочках, которых мы подозревали в кураторстве. Одна даже вела подростка, но его вовремя удалось спасти. Все, что делают ваши органы - так это обвиняют нас самих. Одна волонтер даже покинула город из-за этого.

У волонтеров есть свои отличительные хэштеги

Стражи порядка эти нападки отрицают. По версии силовиков, в 63-м регионе никаких «групп смерти» не существует, равно как и людей, курирующих их.

- Мы проводили проверку по обращению гражданина Цурко. Было отказано в возбуждении уголовного дела. Он об этом уведомлялся следователем. Обращения нам присылал и потом, они тоже были изучены. Но доводы в его обращении не нашли никакого подтверждения, - сообщила «КП» -Самара» старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Впрочем, надежды на удачное сотрудничество есть. 5 декабря - в День волонтера - активисты со всей страны обсуждали вопросы взаимодействия с властью.

- Руководство СК заверило нас, что будет говорить со следователями и омбудсменом Самары и других регионов. Министерство образования вводит обязательную профилактику в школах. Учебные заведения, где удастся что-то выявить, будут отвечать перед прокуратурой, - Сергей Цурко настроен оптимистично. - Также руководителями центра спасения детей от киберпрестулпений проведена экспертиза аниме и они вышли на правительство с просьбой запретить его к распространению в РФ.

Необходимые указания на встрече с помощниками руководителей ряда региональных Следственных управлений страны дал и председатель СК России Александр Бастрыкин, отметивший, что только за 9 месяцев этого года следователями возбуждено более 15 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних.

- Ваша работа должна быть направлена на эффективное сотрудничество с волонтерскими организациями, рассказывайте с помощью журналистов о том, как можно предотвратить преступления: ведь во многих случаях требуются всего лишь осмотрительность и, конечно же, неравнодушие, - указал Бастрыкин.

Стать волонтером может почти каждый. Помешать могут нюансы. Например, в «Я выбираю жизнь» берут только с 25-летнего возраста. Для «поступления» нужно заполнить анкету на сайте. В других центрах — схема похожая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2018 года 583 подростка совершили самоубийство. За весь 2017 год было 692 случая. Интернет главной причиной этих поступков не считают, но называют одним из сопутствующих факторов. И следить за ним необходимо.

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