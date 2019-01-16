Не отвечали на звонки и прогуливали учебу: двое подростков со связанными скотчем руками упали с крыши в Новокуйбышевске

Страшная трагедия разыгралась сегодня днем, 16 января, в Новокуйбышевске. Примерно в 16-50 у девятиэтажного дома № 2 на улице Бочарикова обнаружили двух подростков с многочисленными травмами. 16-летний Дима К. погиб на месте, его ровесница-подружка Полина К. на грани жизни и смерти находится в больнице. По имеющимся сведениями, они упали с крыши.

Познакомились в колледже

Люди в шоке и гадают — что же случилось? Судя по подробностям, на такой шаг ребята могли решиться сами.

— Руки их были связаны скотчем. Они хорошо знали и общались друг с другом, Познакомились в колледже в том году, — делятся с «КП-Самара» местные жители.

Полиция оцепила место происшествия

В социальных сетях уже строят различные догадки. Кто-то предполагает, что паре запрещали встречаться родные, что они как Ромео и Джульетта не могут быть вместе. Впрочем, эта версия по словам знакомых Димы и Полины, не очень справедливая. Они вместе учились поварскому делу на первом курсе в колледже, не состояли на учетах в профилактических службах, имели возможность спокойно общаться.

— Оба характеризуются положительно, из полных семей. Погибший юноша увлекался музыкой и занимался спортом. Девушка была старостой группы и выделялась лидерскими качествами, — отмечают в пресс-службе администрации Новокуйбышевска.

Странные увлечения и неслучайный пожар

Правда, судя по всему у Полины есть и другие увлечения. Ее страница в интернете представляет собой что-то ужасное — кровавые картинки, статусы о суициде и убийстве, «Кладбище» — как родной город... Что-то подобное, как говорят, было и у парня.

— В последнее время у них, со слов классного руководителя, наблюдалось депрессивное настроение, — рассказывают в администрации. — Подростки дружили, но в последние дни часто пропускали занятия. Классный руководитель оповещал об этом родителей.

14 января Полина и Дима не пришли на занятия после каникул, хотя девушку видели в колледже на двух последних парах. Сегодня утром учитель пытался с ними связаться, но трубку никто не взял. Родным об этом сказали, но и те не смогли выйти дозвониться до детей.

Контент Полины в социальных сетях пугаетФото: соцсети

Незадолго до происшествия в доме, возле которого их нашли, загорелся мусоропровод, приезжали пожарные. Возможно, именно поэтому вход на крышу остался открытым. Есть вероятность, что и возгорание было не случайным.

Сразу после ЧП на место выехали полиция и медики. Было выставлено оцепление — посторонних не подпускали. В деталях случившегося разбирается специально-созданная комиссия по чрезвычайным ситуациям. С родителями молодого человека и его спутницы общаются психологи.

Полина скучала по погибшему на рельсах парню?

Шансы спасти Полину, у которой множественные травмы головы, переломы бедер и колена, еще есть. Вызвана санавиация для ее доставки в Самару. Пострадавшая в коме.

Информация о падении детей с крыши сейчас находится на рассмотрении не только у правоохранителей. Она также передана в региональную межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних, министерства соц-дем развития и здравоохранения Самарской области.

Девятиэтажки на Бочарикова уже считаются проклятыми в городеФото: соцсети

Улицу Бочарикова в Новокуйбышевске считают чуть ли не проклятой. Подобные ужасы там уже происходили. Так, 25 декабря 2015 года также при падении с крыши 9-этажного дома разбилась 15-летняя школьница. Тогда все списали на несчастную любовь. Сейчас есть только домыслы.

— Явно было что-то не в порядке с ними. Страница Полины «Вконтакте» — сплошная смерть. А еще она хорошо дружила с мальчиком, который год-два назад под электричкой погиб. Может, скучала. Потому что у нее была постоянная депрессия после того случая, — делится мнением знакомый пострадавшей. — А может они подсели на какой-то вредный контент в сети? Сейчас же много всего, что отрицательно влияет на психику.

Истину предстоит найти следователям. Они решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуация находится на контроле у мэра города.

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