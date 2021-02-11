«Становятся жертвами из-за любопытства»: что толкает школьников на совершение самоубийств

На место гибели девочек приносят цветы и игрушки Фото: Вячеслав СОРОКИН

«Синий кит» никуда не ушел

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах гибели двух 12-летних школьницы Вали и Лизы (имена изменены), покончивших с собой в Самаре днем 9 февраля. Трагедия произошла на улице Киевской, по факту доведения до самоубийства уже возбуждено уголовное дело. Руководитель центра противодействия киберпреступлениям «Я выбирают жизнь» Сергей Цурко, специализирующийся на борьбе с детским суицидом, рассказал журналисту «Комсомолке», могли ли девочки стать жертвами сетевых злодеев.

По словам Сергея, проблема с суицидальными играми в интернете остается актуальной. И то, что происходит с подростками, вполне может быть с ними связано. И речь идет не только о подружках-отличницах: похожие случаи происходят по всей стране. Так, 7 февраля пыталась свести счеты с жизнью шестиклассница из Тольятти, оставившая записку, в которой просит отдать ее на органы. К счастью, ребенок выжил.

— Многие полагают, что этого нет — ничего подобного! Таких групп, как «Синий кит» нет, но есть сообщества, фейковые пользователи, приглашающие в них, которые также склоняют несовершеннолетних к совершению суицида, — объясняет Цурко. — Они уводят детей в другие паблики, закрытые мессенджеры. Выемку оттуда получить практически невозможно.

Кто получает деньги за смерть?

На страницах Вали и Лизы эксперты пока не нашли ничего запрещенного.

— Думаю, они вычистили полностью все. Наверняка у них были фейки, с которых могла вестись игра, — предполагает специалист.

В социальных сетях активно обсуждают тот факт, что юные самарчанки увлекались аниме-контентом, в частности, «Тетрадью смерти».

— Некоторые аниме пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, другие — подрыв семейного устава, есть такие, которые пропагандируют суицид. «Тетрадь» рассказывает о способах ухода из жизни. Она очень популярна у подростков, как и аниме Суи Исида. У поклонников этой тематики множество групп, как «Вконтакте», так и в других мессенджерах. Там есть чаты, но они все закрытого формата, куда дети попадают только по приглашению. Ребят заманивают из обычных, с первого взгляда, безобидных сообществ в закрытую беседу и обсуждают с ними выдержки из этой «Тетради». Постепенно разговор сводится к тому, что им предлагают задания, за выполнение которых, они могут получить, например, сверхспособности, стать бессмертными. Начинается «игра», где суицид - финальное задание. В основном, дети становятся жертвами за счет своего любопытства, — говорит наш собеседник.

Даже в пабликах с Гарри Поттером, также упоминавшихся в этой страшной ситуации, может быть опасность:

— Детей часто в таких «зомбируют». Они представляют себя какими-нибудь персонажами - Гермионой, кем-то еще. Им все кажется игрой. У ребят появляются непонятные друзья, фейки, которые вступают с ними в переписку, разговаривают с ними о самоубийствах, уводят их в закрытые мессенджеры, предлагают поиграть... Все то же самое, что и в случае с аниме. Мужчина не исключает, что если Лиза и Валя попали в смертельную игру, то кто-то мог на этом заработать: - Здесь же даже есть их последнее видео — кто выложил его в сеть? Зачем? Кто за это получил деньги?

Другие причины тоже нельзя отбрасывать

Цурко не отрицает, что в этой истории могут играть роковую роль другие причины.

— Возможно, их шантажировали из-за каких-нибудь снимков. У них же много фотографий в интернете было. Может, они что-то выложили, за что зацепился психически нездоровый пользователь. — продолжает он. — Вы знаете, сколько в сети педофилов? В группах, которые, как правило, создают фотографы, много фейков — женских, детских. И это во всех регионах. Это все педофилы, которые охотятся за детьми, за их фото. Потом описывают у себя в приватных чатах, что они готовы сделать с этими детьми. Наши сотрудники с «левых» страниц это видят, и вы просто не представляете, какие там ужасные обсуждения.

Сергей Цурко надеется, что силовики разберутся с тем, кто и зачем вынудил совершить жизнерадостных школьниц из нормальных обеспеченных семей такой необдуманный поступок. ЧП шокировало всех: знакомые, учителя, наставники Лизы и Вали вспоминают их только хорошими словами. Правда, эксперт с сожалением отмечает — такие дела крайне редко доходят до логического завершения.

Подозреваемых нет и сейчас. Следователи никак не подтверждают и не опровергают тот факт, что здесь замешаны группы смерти. Разбирательства продолжаются.

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