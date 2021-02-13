Маленький Дима, пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Самарской области, идет на поправку. Журналисты «КП-Самара» узнали о состоянии самого маленького пострадавшего, выжившего в столкновении грузовика и микроавтобуса.Авария произошла в конце января на трассе М-5 в Сызранском районе. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших.Среди пострадавших в той аварии были молодая девушка Лиза и ее сын Дима. Они ехали к бабушке. Авария застала их на трассе, когда до места оставалось совсем недалеко. После удара Лиза сама выбралась из искареженной маршрутки, а в больницы сумела позвонить бабушке и рассказать о случившемся, после чего потеряла сознание. Сейчас девушка находится в искусственной коме. Ее сын Дима, которому всего 1 год и 7 месяцев, находится в реанимации.Как рассказала заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы им. Середавина по педиатрии Наталия Куликова, ребенок поступил с тяжелым ушибом головного мозга. Но чувствует он себя гораздо лучше – начал сам питаться, стал более активным и эмоциональным. Врачи ожидают, что восстановление будет долгим, но в итоге он полностью выздоровеет. «Дмитрий Аркадьевич у нас один из самых любимых пациентов, мальчишка очень обаятельный», - рассказала Куликова.Для ухода за пострадавшими в Самару прибыли родители Лизы. Они приехали из Усть-Илимска в Иркутской области, откуда родом Лиза и ее супруг Аркадий. Они находятся в санатории и ждут, когда же их допустят к родным. Как рассказала мама Лизы Наталья, к девушке пока никого не пускают, пострадавшая находится в искусственной коме. Как только к ней разрешат подойти, Наталья будет с ней. За Димой ухаживать будет папа Лизы. Он уже успел некоторое время побыть с внуком, когда мальчика ненадолго переводили в обычную палату.Отец Димы Аркадий каждый день звонит Наталье и сквозь слезы спрашивает о здоровье сына. Так получилось, что он сам попал в больницу – чем-то отравился. Как рассказала, Наталья, он очень хочет приехать в Самару и ищет для этого возможности.Журналисты «КП-Самара» передали бабушке Димы рисунки от ребят, которые, узнав о случившемся, решили поддержать мальчика и подбодрить его родных.