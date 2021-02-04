«Позвонила и потеряла сознание»: родные пострадавших в аварии с автобусом под Самарой мамы с малышом рассказали об их судьбе

Девушка Лиза и ее сын Дима находятся в больнице в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области в больнице остаются пострадавшие, которые получили травмы в крупной аварии с микроавтобусом в Сызранском районе 29 января. Среди пострадавших – молодая девушка Лиза Муковозчик и ее сын Дима, который сейчас находятся в самарских больницах: мама в реанимации, малыш - в детском отделении областного госпиталя. Журналисту "КП-Самара" удалось поговорить с родными девушки, ее мужем и узнать, как все произошло и как сейчас чувствуют себя Лиза и малыш.

Позвонила и потеряла сознание

В тот страшный вечер Лиза с сыном отправилась в гости к бабушке на выходные. Не думая ни о чем плохом, молодая женщина села в автобус. Авария внезапно застала их на трассе, когда до места назначения оставалось совсем недалеко.

После сильного удара в страшной неразберихе Лиза сама вышла из искореженного автобуса, когда спасатели его разрезали и освободили пассажиров. Дима, которому нет еще и двух лет, не плакал, он был в шоке.

В больнице в Сызрани девушка, лежа на каталке, попросила телефон у мужчины, который оказался рядом. Она набрала номер бабушки и сказала, что попала в аварию и что нужно позаботиться о малыше, после чего потеряла сознание. Бабушка к тому моменту уже сама побывала на месте аварии, где ей рассказали, что внучку и правнука увезли в больницу, а главное – они живы.

Дима с папой Аркадием Фото: СОЦСЕТИ

В этот же момент супруге пытался дозвониться ее муж Аркадий. Как только он услышал об аварии, сразу набрал номер друзей в Сызрани. «Я сразу созвонился с друзьями, говорю им - съездите, посмотрите, что там. Они приехали, прислали фотографии с аварии, рассказали, что там паника, но жену и ребенка уже госпитализировали», - рассказал журналисту «КП-Самара» молодой человек, который в тот вечер чуть не сошел с ума от невозможности что-то предпринять для своих близких. Мужчина сейчас находится в городе Усть-Илимск, что в Иркутской области. Оттуда же родом и Лиза.

В Сызрань она переехала, чтобы учиться – там удалось бесплатно поступить в колледж по специальности учитель младших классов. Вместе с ней поехал и Аркадий. Семья планировала купить там квартиру и остаться. Но перед самым Новым годом молодые родители поругались – и девушка ненадолго отправилась в Иркутскую область. В конце января она вернулась в Сызрань, а Аркадий уже сам поехал в Усть-Илимск. Он рассказал, что собирался продать там квартиру и обживаться на новом месте в Сызрани. «Хотели купить квартиру с Лизой в Сызрани, я нашел здесь работу. И тут такое произошло», - говорит Аркадий.

"Я сразу вылетела в Самару, ухаживать за дочерью"

Маме Лизы Наталье родственники рассказали, что увидели в прессе сообщения об аварии. Она сразу стала звонить в МЧС, где ее соединили со скорой помощью в Сызрани. Там ей ответили, что дочь и внук в больнице, они живы. После этого женщина вылетела в Самару, чтобы ухаживать за дочерью. К внуку отправился отец Лизы.

Недавно врачи сообщили, что маленькому Диме стало лучше и его перевели в обычную палату, где он встретился с дедушкой. Но вскоре состояние малыша ухудшилось, и он снова отправился в реанимацию.

Лизу перевезли в Самару, она в больнице с многочисленными травмами, в искусственной коме. Состояние тяжелое, но стабильное, пока остается только ждать улучшений.

По факту аварии, в которой погибло 12 человек, было возбуждено уголовное дело, которое передано в главное следственное управление СК России. Сообщалось, что на место направлялись наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, имеющие опыт расследования подобных случаев.

Ранее в Самарской области обсуждали, как можно повысить безопасность на трассе М-5.