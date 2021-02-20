«Угнал машину друга, пока тот спал»: под Самарой погиб 20-летний парень, влетевший в столб на чужой «Шкоде»

Выжить в такой аварии было нереально Фото:Предоставлено "КП-Самара"

Около 5 часов утра, 20 февраля, в Волжском районе Самарской области на кольце Южного шоссе в районе поселка Преображенка произошло ДТП, в котором погиб молодой человек по имени Данила. Ему было всего 20 лет, он учился в техникуме и подрабатывал в одном из местных супермаркетов. Данила приехал из Отрадного и жил в Южном городе. Через общего знакомого он познакомился с Максимом Л. (имя изменено - прим. ред.), именно он был последним, кто видел парня живым.

Журналист «КП-Самара» пообщался с Максимом - владельцем того самого автомобиля, на котором разбился Данила. Он рассказал подробности того рокового вечера.

Максим познакомился с Данилой около 7 месяцев назад, примерно тогда же он и приобрел белоснежный Skoda Rapid 2014 года выпуска. Взял автомобиль в кредит и сразу оформил на него КАСКО и неограниченную страховку.

Погибший Данила Астрелин и та самая угнанная "Шкода" Фото:Предоставлено "КП-Самара"

19 февраля 2021 года двое друзей встретились, чтобы немного выпить и расслабиться в пятницу вечером. Встреча проходила в квартире Максима в Южном городе, Данила жил в том же районе по соседству. В тот вечер Данила рассказал своему другу, что познакомился с девушкой и хотел бы с ней встретиться. Когда время уже было достаточно позднее, а друзья выпили свою «сонную дозу» алкоголя, хозяин квартиры начал намекать на завершение дружеской встречи.

- Я спросил у него, как скоро он пойдет домой? Данила сказал, что останется ночевать у меня, - рассказал журналисту «Комсомолки» Максим Л.

Максим лег спать, а Данила остался еще сидеть на кухне, переписываясь с кем-то в телефоне. Утром владелец квартиры не обнаружил своего гостя. Он подумал, что тот ночью все-таки уехал домой или, возможно, к той самой подруге, но телефонный звонок от полицейского расставил все на свои места.

- Мне позвонили из полиции и сказали приехать в отдел. Именно в тот момент я понял, что ключей от машины дома нет. Я сразу догадался, что их мог взять Данила, - делится Максим.

Уже в участке хозяину иномарки рассказали, что случилось. Он написал заявление об угоне своей «Шкоды». По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на угнанном автомобиле не справился с управлением и врезался в световую опору на кольце в районе Преображенки. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Тело погибшего Данилы из покореженного автомобиля извлекали спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области.

- Удар был такой силы, что «Шкода» буквально «обняла» столб. В этой аварии выжить было невозможно, - рассказывает свидетель ДТП Татьяна.

Очевидцы утверждают, что парень на белой «Шкоде» уходил от преследования патрульной машины ДПС. Предположительно он разогнался до 140 км/ч, а на кольце не сбросил скорость и автомобиль вылетел с дороги в столб.

- Как я знаю, его пытались остановить сотрудники ДПС, но он не послушался, - говорит Максим.

Добавим, что официально сведения о погоне пока не подтверждаются.

Максим до сих пор не может поверить в то, что произошло. Данила всегда был отзывчивым, хорошим парнем, раньше за ним никогда не наблюдались какие-то странные поступки, тем более противоречащие закону.

Что касается автомобиля Максима, то сейчас он подал все необходимые документы, чтобы потом пойти со всеми собранными справками в страховую. Однако сейчас это меньше всего его беспокоит - больше он переживает, что потерял хорошего друга.

Skoda Rapid 2014 года была взята в кредит всего 7 месяцев назад Фото:Предоставлено "КП-Самара"

- В первую очередь - смерть человека, это полная печаль. А машина – это железка, она и в Африке железка, - говорит Максим.

Сотрудники правоохранительных органов Самарской области продолжают разбираться в обстоятельствах смертельного ДТП.

«Комсомольская Правда Самара» приносит свои соболезнования родным и близким Данилы Астрелина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы: в Самарской области водитель скрывался от погони и насмерть разбился о столб

Серьезное ДТП произошло в Южный город-1 в Волжском районе (подробности)

Погибшего водителя, который врезался в столб на Придорожном кольце, извлекали из машины спасатели

Автомобиль буквально «обнял» световую опору (подробности)